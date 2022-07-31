رابط جدارة للتقديم في الوظائف التعليمية عقود للرجال والنساء 1444هـ

أطلقت وزارة التربية والتعليم 11547 وظيفة تعليمية بنظام العقود للجنسين رجال ونساء لعام 1444هـ، ويتم ذلك من خلال تسجيل الدخول عبر رابط جدارة للتقديم في الوظائف التعليمية، والتعرف على طبيعة الوظائف وشروطها، وملء البيانات المطلوبة وإرسال المستندات.

منصة جدارة توفر عدد كبير من الوظائف التي تُقدم عن طريق المؤسسات الحكومية داخل المملكة، ويوجد الكثير من الخيارات وفقًا لطبيعة التخصصات والمهارات والخبرات المطلوبة، وفيما يلي سوف نوضح معلومات مهمة حول ذلك، وسوف نعرض رابط جدارة للتقديم على الوظائف التعليمية الجديدة في المملكة.

ما أبرز التخصصات التي تستهدفها الوظائف التعليمية المقدمة عبر منصة جدارة 1444هـ؟

تستهدف الوظائف التخصصات التالية: الأحياء، والفيزياء، والرياضيات، واللغة الإنجليزية، والمهارات الرقمية، والكيمياء، وإدارة الأعمال.

ما أماكن التعيين المرتبطة بالوظائف التعليمية المطروحة عبر منصة جدارة؟

مطلوب عدد كبير من المعلمين لشغل 11547 وظيفة وسوف يتم التعيين في الأماكن التالية:

إدارة الباحة التعليمية، وإدارة البكيرية التعليمية، وإدارة المدينة المنورة التعليمية، وإدارة الطائف التعليمية، وإدارة المذنب التعليمية، وإدارة القريات التعليمية، وإدارة الحدود الشمالية التعليمية، وإدارة سراة عبيدة التعليمية.

إدارة حائل التعليمية، وإدارة جازان التعليمية، وإدارة الرياض التعليمية، وإدارة تبوك التعليمية، وإدارة بيئة التعليمية، وإدارة شروة التعليمية، وإدارة شقراء ظهران الجنوب التعليمية، وإدارة عفيفي التعليمية.إدارة ينبغ التعليمية، وإدارة نجران التعليمية، وإدارة وادي الدواسر التعليمية، وإدارة مكة المكرمة التعليمية، وإدارة المهد التعليمية، وإدارة النماص التعليمية، وإدارة القصيم التعليمية، وإدارة القويقعية التعليمية، وإدارة صبيا التعليمية.

إدارة عسير التعليمية، وإدارة الغوط التعليمية، وإدارة رجال ألمع القنفذة التعليمية، إدارة الدوادمي التعليمية، وإدارة المخواة التعليمية، وإدارة الزلفي التعليمية، وإدارة المنطقة الشرقية التعليمية، وإدارة العلا التعليمية.

إدارة الرس التعليمية، وإدارة الخرج التعليمية، وإدارة الحوطة والحريق التعليمية، وإدارة محايل عسير التعليمية، وإدارة حفر الباطن التعليمية، وإدارة الجوف التعليمية، وإدارة المجمعة التعليمية، وإدارة الأفلاج التعليمية.

ما ميعاد فتح التقديم في الوظائف التعليمة بمنصة جدارة؟

يبدأ ميعاد التقديم يوم (الأحد 2 محرم 1444هـ) (7/7/2022م)، وينتهي في (الأحد 9 محرم 1444هـ) (7/8/2022م).

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ما موعد إعلان النتائج الخاصة بالوظائف التعليمية عبر منصة جدارة؟

بعد أن يتم فرز الطلبات والمستندات التي يتم تقديمها فيما يخص وظائف منصة جدارة سوف يتم الإعلان عن النتائج في يوم (السبت 15 محرم 1444هـ) (13/7/2022م).

خطوات التقديم في نظام جدارة للوظائف التعليمية 1444هـ؟

يتم الدخول على رابط نظام جدارة ثم تابع الخطوات التالية:

يقوم المستخدم بتسجيل الدخول عن طريق كتابة رقم الهوية والتاريخ الخاص بالميلاد بالإضافة لكود التحقق.

يقوم المستخدم باختيار أيقونة التقدم على وظائف جدارة.

يتم ملء البيانات المطلوبة وتحديد طبيعة الوظيفة.

يجب أن يقوم المستفيد بقراءة شروط الوظيفة بشكل جيد؛ للتأكد من مدى مطابقتها لما يمتلكه من مؤهل تعليمي وخبرات ومهارات.

يتبع ذلك رفع المستندات المطلوبة.

في النهاية يتم الضغط على تسجيل الطلب.

ما شروط التقدم في 11547 وظيفة تعليمية بمنصة جدارة؟

أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس في التخصص التعليمي المطلوب.

في حالة كون المتقدم حاصل على شهادة من خارج المملكة فلا بد من معادلتها.

يجب توافر شروط ومعايير ممارسة مهنة التعليم.

ما رابط جدارة للتقديم في الوظائف التعليمية عقود للرجال والنساء 1444هـ

رابط نظام جدارة: والتقديم مستمر لمدة أسبوع.