رابط التقديم على الوظائف التعليمية 1444 في السعودية من خلال نظام جدارة

وزارة التعليم بالسعودية تعلن عن وظائف تعليمية شاغرة بوزارة التعليم عبر نظام جدارة، فقد أعلنت عن وجود 11547 وظيفة شاغرة بداخل الوزارة التعليمية وذلك يكون بنظام التعاقد الرسمي الذي يتوافق مع اللائحة التنفيذية الخاصة بالموارد البشرية وتكون الوظائف برتبة معلم ممارس للعام الدراسي 1444، وذلك من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية من خلال الاستثمار في الكوادر البشرية لقطاع التعليم، ومن أجل أيضا سد الاحتياج الوظيفي الذي نتج في الفترة الماضية بداخل المملكة العربية السعودية، وتحقيق رؤية المملكة 2030، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم موعد التقديم والشروط المطلوبة وكيفية التقديم.

موعد التقديم على الوظائف التعليمية السعودية 1444

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن حاجتها إلى عدد 11547 وظيفة تعليمية وذلك بعقد رسمي، ويبدأ التقديم على الوظائف الشاغرة التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة التعليم يوم الأحد الموافق 2/1/144 من خلال منصة جدارة.

ويستمر فتح باب التقديم على الوظائف التعليمية الشاغرة حتى يوم 9/1/144، وسوف يتم الإعلان عن نتائج القبول للوظائف التعليمية يوم 15/1/1444.

الوظائف الشاغرة المطلوبة

كما أن وزارة التعليم السعودية أعلنت عن التخصصات المطلوبة للوظائف التعليمية، وهي:

• اللغة الإنجليزية.

• الرياضيات.

• الكيمياء.

• الأحياء.

• الفيزياء.

• المهارات الرقمية.

• إدارة الأعمال.

شروط التقديم على الوظائف التعليمية 1444

• أن يكون المتقدم تنطبق عليه الشروط والضوابط المتعلقة بالوظيفة التعليمية المتقدم عليها.

• أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الجامعية في التخصص المتقدم عليه على أقل تقدير.

• أن يحقق المعايير المهنية والشروط المطلوبة بمزاولة مهنة التعليم.

• إذا كان المتقدم من خارج المملكة أن يكون حاصلا على معادلة الشهادة الجامعية من وزارة التعليم.

خطوات التقديم على الوظائف التعليمية السعودية 1444

للتقديم على الوظائف التعليمية السعودية 1444 على وظيفة معلم ممارس بنظام التقاعد لكل من الجنسين، يجب اتباع الخطوات التالية:

• الدخول على منصة جدارة السعودية.

• اضغط على تسجيل جديد.

• أكتب رقم الهوية الوطنية.

• كتابة تاريخ الميلاد والجنس.

• أكتب رمز التحقق ثم انقر على أيقونة استمرار.

• أكتب اسم المستخدم ورقم الهاتف.

• اضغط على إنشاء حساب.

• اختر بعدها الوظائف التعليمية والوظيفة المناسبة.

• ثم كتابة البيانات الشخصية.

• ثم إرفاق المستندات المطلوبة.

• ثم الضغط على أيقونة تقديم.