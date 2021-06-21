خطوات التسجيل على وظائف وزارة الصحة لموسم الحج 1443 .. عبر الرابط الرسمي systems.moh.gov.sa

الوظائف الخاصة بوزارة الصحة لموسم الحج 1443 هجريا، حيث أعلنت لجنة القوى الجائرة عن احتياجها لكوادر طبية لتقديم عدد من الخدمات الطبية للحجاج ، ويأتي هذا الإعلان بهدف توفير كافة سبل الراحة لحجاج بيت الحرام والحفاظ على سلامتهم خاصة في ظل الأزمة الصحية التي تمر بها كافة دول العالم.

وقد تسعى المملكة لضم عدد مميز من الكوادر العاملة بمجال الصحة، لتلحقهم بجميع المستشفيات الموجودة بمكة المكرمة، وقد يستعان بنخبة من الأطباء سواء كانوا من داخل الدولة السعودية أو خارجها، كما تم وضع عدد من الضوابط والمعايير حتى يتم المفاضلة بين المتقدمين.

كيفية التسجيل بوظائف وزارة الصحة لموسم الحج 1443 هجريا

يستطيع جميع الأشخاص المتخصصين بالمجال الصحي، التقديم على تلك الوظائف عن طريق مجموعة يسيرة من الخطوات التي تتمثل في الأتي:

سجل دخولك على البوابة الإلكترونية الخاصة بوظائف وزارة الصحة والتسجيل بالحج لموسم حج 1443. ملء الاستمارة الخاصة بالمشاركة في الحج، وهي تظهر عدد من المعلومات مثل التحديد لنوع العقد وتدوين رقم الموظف وتسجيل رقم إقامتك أو هويتك. قم بالنقر على الأيقونة الخاصة بتسجيل الدخول، وأتبع أي تعليمات أخرى متعلقة بالتسجيل. يجب أن ترفق كافة الوثائق والمستندات التي يتم طلبها منك. عند استيفائك لطلب الالتحاق بوظائف وزارة الصحة السعودية، سيتم التحقيق والمراجعة لطلبك وعند قبول أوراقك سيتواصلون معك.

شروط التسجيل بوظائف الحج

حيث تسعى المملكة لتوفير كافة سبل الراحة لجميع الحجاج وتجهيز المستشفيات لاستقبال مختلف الحالات المرضية، ومن أجل لك فقد وضعت عدد من الشروط على النحو التالي: