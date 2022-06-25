التقديم بوظائف جمعية مساعي النسائية الخيرية بالمملكة 1443

أعلنت جمعية مساعي الخيرية في المملكة العربية السُّعُودية عن تعاونها المثمر مع مركز شباب الوطن الذي يتم إعداده بغرض توظيف عدد كبير من الشباب والشابات بكافة مدن المملكة العربية السُّعُودية، علي أن يتم التسجيل في وظائف جمعية مساعدة للمراحل العمرية التي تبدأ من عمر 18 حتي 35 عام ويكون التقديم في مدينة الرياض جاليري، وقد أشارت الجمعية بأن جميع المتقدمين الذي يقع عليها الاختيار للعمل بالوظائف الخالية لديها، سوف يحصلون علي رواتب كبيرة تبدأ من مبلغ 4000 ريال إلي 7000 ريال سعودي، بشرط القبول من جانب الجمعية للوظيفة التي تحتاج إليها، وسوف نوفر لكم رابط التسجيل في الوظائف الخالية لجمعية مساعي النسائية الخيرية.

التقديم بوظائف جمعية مساعي

كشفت جمعية مساعي النسائية الخيرية عن الطريقة الإلكترونية المتبعة، التي تمكن جميع الأفراد من التقديم الصحيح في الوظائف الخالية لديها التي يتم توفيرها بالتعاون مع مركز شباب الوطن، ويتم التسجيل في هذه الوظائف بالخطوات التالية:

التوجه للدخول الإلكتروني إلي المنصة التالية جمعية مساعي.

الضغط علي أيقونة (الخِدْمَات الإلكترونية) من أعلي قائمة خِدْمَات المنصة.

النقر علي (بوابة التوظيف) من القائمة الأساسية للخِدْمَات المنسدلة.

عبر نموذج التوظيف الموضح يجب علي كل متقدم أن يقوم بتسجيل البيانات المطلوبة بشكل صحيح ومن هذه البيانات (تسجيل اسم المتقدم، البريد الإلكتروني، الجنسية الخاصة بالمتقدم، كتابة العمر والجنس سواء ذكر أو أنثي، كتابة رَقَم الجوال أو رَقَم الهاتف الثابت).

كتابة تخصص العمل وفق المؤهل الحاصل عليه كل شخص الذي يرغب بالعمل به.

تطلب مساعي أن يتم رفع السيرة الشخصية ورفع المؤهلات التعليمية الحاصل عليها المتقدم مع تقديم أي خبرات علمية أو عملية إن وجد ذلك.

ثم الضغط عل تقديم الطلب.

شروط وظائف مساعي

جمعية مساعي تشترط علي كل متقدم للوظائف أن يكون من الحاصلين علي المؤهلات العلمية وتوافر الخبرات التي تحتاج إليها الوظيفة بالجمعية، علاوة علي ذلك المرور واجتياز كافة الاختبارات والمقابلات الشخصية التي تتم بواسطة الجمعية للتقديم علي الوظيفة.

رَقَم خِدْمَات مساعي

توفر جمعية مساعي خدمة الاتصال الهاتفي بها بواسطة هذا الرَّقَم 00966559011790 من اجل تقديم جميع الأسئلة التي يرغب بها كل شخص، أو أن يتم التواصل بشكل إلكتروني عبر عنوان البريد التالي [email protected]