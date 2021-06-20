اعلان وظائف شركة مياه الشرب بالجيزة

تعد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إحدى الشركات التي تتبع الشركة القابضة والإعلان صادر من قطاع الموارد البشرية الأداء العام لتنمية الموارد البشرية، حيث تعلن مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف بنظام التعاقد والوظائف كالتالي:

وظيفة حارس أمن بعقد عمل مؤقت.

أخصائي أمن بعد عمل مؤقت.

شروط الواجب توفرها في المتقدم لشغل إحدى هذه الوظائف:

أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي من إحدى الجامعات المصرية، بالنسبة إلى وظيفة أخصائي أمن، وأن يكون المتقدم حاصل على أحد شهادات التعليم الأساسي الابتدائية أو الإعدادية أو شهادة محو الأمية بالنسبة لوظيفة حارس أمن.

ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عام في تاريخ نشر الإعلان، وأن يكون ساكن في محافظة الجيزة فقط، وأن يكون حامل لبطاقة الخدمة الوطنية والعسكرية.

قانون الخدمة العسكرية أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد تم الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يماثلها من عقوبات مخلة بالشرف أو الأمانة.

اجتياز الكشف الطبي

اجتياز الاختبار التحريري بدرجة نجاح 50% بالنسبة إلى وظيفة حارس أمن، و70% فأكثر بالنسبة لوظيفة أخصائي أمن.

اجتياز الاختبار الشفوي بدرجة نجاح 5% فأكثر لمن اجتاز الاختبارات التحريرية للوظيفتين.

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن يكون المتقدم حسن المظهر صاحب قوام رياضي لا يقل طوله عن 70 سم.

وعلى من ينطبق لديه شروط الشغل استيفاء البيانات المطلوبة على الموقع الإلكتروني الخاص بشركة مياه الشرب والصرف الصحي خلال 10 أيام من تاريخ نشر الوظيفة.

الأوراق المطلوبة للعمل على النحو التالي:

صورة شهادة الميلاد. صورة بطاقة الرقم القومي في صورة الإعفاء منها أو شهادة تأدية الخدمة العسكرية. صورة شهادة المؤهل مدورة صحيفة الحالة الجنائية.

ولن يتم الالتفات إلى الطلبات الواردة قبل الإعلان أو الانتهاء منه، وسوف يتم الإعلان عن مواعيد الاختبارات عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة.