أفضل 3 مصادر ل تعلم التصميم الجرافيكي مجاناً

خطوات تعلم التصميم الجرافيكي من الصفر للاحتراف وأهم الكورسات والكتب المجانية لإتقانه.

كيفية تعلم التصميم الجرافيكي للمبتدئين:

يعد مجال التصميم الجرافيكي من أكثر المجالات المطلوبة في الوقت الحالي، كما يحصل المحترفون فيه على رواتب مجزية، لذا إذا كنت تنوي دخول هذا المجال والاحتراف بأحد برامجه كالفوتوشوب والإليستريتور وسكيتش وغيرها يجب عليك التحلي بالصبر وامتلاك حس الابتكار.

هذه مجموعة من الأفكار التي يجب أخذها بعين الاعتبار قبل البدء:

1.امتلاك حاسوب محمول ويفضل أن يكون من الأجيال المتقدمة حتى تتمكن من تحميل النسخ الحديثة من التطبيقات.

2.لا تقتصر فكرة تعلم الغرافيك ديزاين على معرفة استخدام برامج التصميم، وإنّما أيضاً متابعة المنافسين والتغذيةالبصرية بشكل مستمر ومتابعة كل جديد.

3.كثيراً ما يصيب المبتدئين الإحباط بعد تجربة فاشلة أو فقدان التقدم في مشروع بعد إنجازه، ثق أنك لن تصل لما تريد إلا بعد أن تخطئ مرات عدة.

أنواع التصميم الجرافيكي:

1. تصميم الهوية البصرية:

أي تصميم العناصر المرئية للهوية التجارية، وهي بمثابة وجه للعلامة التجارية تعبر من خلاله الشركة عن نفسها وتسعى لإيصال مجموعة من الأفكار التي تدور حولها.

2.التصاميم التسويقية والإعلانية:

اللوحات الإعلانية والبوسترات والتغليف، وممكن أن تكون بشكل مطبوع أو رقمي.

3.تصميم الويب والموقع:

واجهة المستخدمUI وتجربة المستخدمUX.

4. الموشن غرافيك والرسوم المتحركة:

من أكثر مجالات التصميم المطلوبة، وتعد مجالاً ذو دخل مرتفع، ويستخدم في ألعاب الفيديو والتطبيقات والفيديوهات الإعلانية.

يوجد مجالات أخرى كالتصميم البيئي والتصوير الجرافيكي.

خطة تعلم التصميم الجرافيكي:

هنا ستجد مجموعة من المصادر المفيدة لاحتراف التصميم، حاول التنويع بينها.

1. كورسات مرئية لتعلم التصميم الجرافيكي :

هناك مجموعة من الكورسات الرائعة والاحترافية لتعلم الغرافيك ديزاين منها:

1_على اليوتيوب كدورة نور حمصي ومحمد خيال.

2_كورسات المنصات كمنصة إدراك وطليق وإضافة لما سبق هناك منصة كورسيرا وويوديمي التي تحوي كورسات مدفوعة ولكن يمكن الحصول عليها مجاناً بطريقة شرعية.

2. مواقع تعلم تصميم الجرافيك:

كموقعphotoshop star و photoshop cafe photoshop Essentials ويوجد العديد غيرها أيضا وبعيداً عن المواقع المفيدة للتعلم هناك مواقع ضرورية للمصمم خلال عمله وهي:

A-مواقع لتحميل الصور مثل pexels وunsplash.

B-مواقع لتحميل الفيكتور مثل vector me و retro vectors.

C-مواقع لتحميل الخطوط مثل Google fonts وFont space.

D-مواقع لاختيار ألوان متناسقة للتصاميم مثل Adope color و coolors.

3.ملفات pdf لتعلم التصميم الجرافيكي:

أعددنا لك مجموعة من أفضل الكتب في مجال التصميم الجرافيكي ستساعدك في رحلة تعلمك وهي:

100Things every designer needs to know about people, Work for money design for love, Brand Inter_Vention, Atomic Design and Universal principles of design.

برامج تعلم الغرافيك ديزاين مجاناً وعلى الجوال:

بعض الأشخاص الذين يرغبون بدخول عالم التصميم الجرافيكي لا يملكون حاسوب محمول، لذا جمعنا لك خيارات واسعة لتعلم التصميم على الهاتف

1.canva: وهو تطبيق أكثر من رائع وله أهمية كبيرة، حتى أنّ العمل عليه أصبح مطلوباً بشكل خاص لبعض فرص العمل، ويحوي العديد من القوالب الجاهزة وأيضاً يمكنك العمل عليه من خلال إضافة القوالب.

2.Adobe Illustrator draw: وهو معد من شركة أدوبي الشهيرة، ومزود بكثير من الأدوات المفيدة.

3.Infinite Design: يمكنك من خلاله الرسم ثلاثي الأبعاد وتحويل الصورة إلىvector.

Questions:

كم راتب مصمم الغرافيك؟

وذلك يعتمد على جنسية الشركة ومهارة المصمم وسنوات الخبرة ويتراوح من ١٠٠ دولار حتى ١٠٠٠٠.

هل تخصص التصميم الجرافيكي له مستقبل؟

نعم، من أكثر المهارات المطلوبة حالياً وفي المستقبل هو التصميم الجرافيكي، ولا يتوقع حالياً أن يحل محله الذكاء الاصطناعي.

كيف أبدأ تعلم تصميم الجرافيك؟

ابدأ بتعلم أساسيات ومفاهيم التصميم ستجدها في قناة نور الحمصي.