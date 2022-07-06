Al Majd TV 2022.. تردد قناة المجد العامة الجديد 2022 على نايل سات وعربسات

تردد قناة المجد العامة الجديد 2022 على نايل سات وعربسات من الترددات من العناوين الأكثر بحثا على المحركات العالمية، حيث يتم إذاعة مجموعة من البرامج الدينية عليها والتي تتناول قضايا تقابل المسلم أغلبها قضايا اجتماعية، كما تقدم العديد من البرامج الفقهية للإجابة على كل الأسئلة الدينية التي قد تشعل بال السمليمن في كل الدول لذا خلال السطور التالية سوف نسرد لكم تردد قناة المجد العامة Al Majd TV 2022 الجديد على نايم سات وعربسات لتتمكن من مشاهدتها والاستمتاع لبرامجها التي تبثها للفئات العمرية المختلفة

نبذة عن قناة المجد العامة

تعتبر قناة المجد التي تزايد البحث عنها هي أحد القنوات الفضائية التابعة لسلسلة قنوات المجد الفضائية، وتعد الأولى فيها، يعود تأسيسها إلى 2003، ولها مقر رسمي بمدينة الإنتاج الإعلامي في مصر، وعندما انطلق البق المباشر الأول للقناة نالت إعجاب الكثيرين من المسلمين في كافة أنحاء العالم حيث تقدم محتوى إعلامي يهم الجميع، كما أن المحتوى يتناسب مع أحكام الشريعة بتطرقه إلى القضايا التي تواجه الأسرة كما أنها تقدم مكتبة ضخمة لأشهر المشايخ والقراء للقراءات في المجتمع الإسلامي.

تردد قناة المجد العامة الجديد 2022 على نايل سات وعربسات

أعلنت إدارة قناة المجد عن توفيرها لاستقبال ترددها على كافة الأقمار الصناعية، وذلك من خلال استخدام تقنيات جيدة في الوضوح في الصورة والصوت، وجاءت الترددات الخاصة بالقناة كالتالي:

تردد قناة المجد العامة على نايل سات: يمكنك ضبط إشارة البث لقناة المجد العامة عبر القمر الصناعي نايل سات، عن طريق التردد الاستقطاب 11137، معدل الترميز أفقي معامل تصحيح الخطأ 27500، جودة المشاهدة ⅚ HD

أما عن تردد قناة المجد على عرب سات: يمكنك استقبال تردد القناة عبر القمر الصناعي عرب سات دون تشفير، جاء كالتالي التردد الاستقطاب 23476 معدل أفقي الترميز ومعامل تصحيح الخطأ 27500وجودة المشاهدة ¾ SD

قراء وبرامج قناة المجد العامة

تقدم القناة تلاوة القرآن الكريم من قبل أشهر قراء القرآن الكريم في العالم، لذا فإن لها رواج كبير، كما تساعد على حفظ القرآن الكريم بالتشكيل الصحيح، وأهم القراء بالقناة هم: محمد صديق المنشاوي، محمود علي البنا، سعود الشريم، عبد الرحمن السديس، علي بن عبد الرحمن الحذيفي، ماهر المعيقلي، سعد الغامدي، عبد الله خياط، عبد الله المطرود، مصطفى اسماعيل، محمد رفعت، عبد الباسط عبد الصمد، مشاري بن راشد العفاسي، مصطفى غربي، عادل كوباني، طارق إبراهيم، صلاح هاشم، الشيخ أبي بكر الشاطري، عبد القادر مقبول حنيف، أبو العينين شعيشع، احمد أبو زيد، عبد الخالق علي، عيسى العجمي، العشري عمران، أحمد نعينع، أحمد عيسى المعصراوي، عبد الرزاق الدليمي، علي السيسي، الشيخ محمود خليل الحصري، عبد الرشيد صوفي، فارس عباد، محمد أيوب.

أما برامج قناة المجد العامة فقد وفرت إدارة قناة مجموعة من البرامج الدينية تتحدث في القضايا الاجتماعية، في المجتمع العربي، واهمها قرة عين، في الدائرة، عقبى الدار، ساعة حوار، كلمة مضيئة، صحافة الرأي، الملتقى الأدبي، حصاد الأسبوع، الجواب الكافي، القطوف الدانية، موضوع الغلاف، غزة شموخ وعزة، فضاء المشاهدين.