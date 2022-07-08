يوم عرفة: فضله وحكم صيامه

يوم عرفة، هو من أفضل أيام الله، حيث يغفر الله لمن يصومه سنة ماضية وسنة قادمة، وذلك وفقًا لحديث: “ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة”، ويوم عرفة هذه السنة يوافق يوم الجمعة مما جعل الكثير من الناس يتساءلون ويبحثون عن جواز صيام يوم عرفة يوم الجمعة وحده بدون صيام يوم قبله ويوم بعده كما ورد في السنة، فتصدر البحث عن هذا محركات جوجل مما جعل دار الإفتاء المصرية تخرج لتحدث الناس عن فضل يوم عرفة وحكم صيامه، وتوضح وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه.

حكم صيام يوم عرفة

أجمع الفقهاء على جميع المذاهب الفقهية أن حكم صيام يوم عرفة وهو الموافق التاسع من ذي الحجة من السنن المؤكدة، حيث صامه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وحث على صومه الصحابة، إذا فيوم عرفة هو سنة مؤكدة وأشار الفقهاء إلى استحباب صيام يوم عرفة لغير الحجاج وفقا لما رواه أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “صيامُ يومِ عرفة، أحتسبُ على الله أن يكفّر السنة التي قبله، والسنة التي بعده”، أخرجه مسلم في صحيحه، وهذا ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحث على صيامه رغم أنه سنة مؤكدة لما له أثر عظيم وفضل كبير.

وأيضًا يوم عرفة من أفضل الأيام لما روته السيدة عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “ما من أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء”، رواه مسلم في صحيحه.

صيام يوم عرفة الموافق يوم الجمعة

نظرًا للجدل الحاصل على قضية صوم يوم عرفة وحده لغير الحاج، خرجت دار الإفتاء المصرية عن صمتها وحسمت الجدال بأن أكدت وصرحت بأن يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة فيجوز صيامه وحده حسب رأي مجموعة من العلماء بأنه يجوز صيام يوم الجمعة وحده إذا وافق يومًا معينًا كيوم عرفة أو يوم عاشوراء أو لقضاء يوم من رمضان. إذا فيجوز صيام يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة وحده بدون يوم قبله أو بعده بفتوى دار الإفتاء المصرية.