يوم التروية .. اليوم الخميس أول أيام الحج

يوم التروية الموافق الخميس الثامن من ذي الحجة، هو أول أيام الحج وفيه يبدأ الحجاج بأول مناسك الحج، ففيه يتوجه الحجاج إلى مشعر منى ليشهدوا يوم التروية اقتداءً بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فماذا تعني التروية؟ وما السبب وراء تسميته بهذا الاسم؟ وما هي أحب الأعمال التي يجب على الحاج أدائها في يوم التروية؟

يوم التروية والتوجه إلى مشعر منى

يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة، وسمي يوم التروية بهذا الاسم ربما لأن الحجاج يروون فيه من الماء من أجل ما بعده من أيام، وقيل أيضًا: أن سيدنا إبراهيم عليه السلام رأي فيه رؤية ذبح سيدنا إسماعيل عليه السلام في يوم الثامن من ذي الحجة، وفيه يبدأ ضيوف الرحمن بالتوجه إلى صعيد منى من مساء اليوم إلى يوم الخميس، حيث تتجمع الأعداد الكثيرة من الحجاج هناك وسط حضور أمني وخدمي مكثف لخدمة وتأمين حجاج بيت الله، كما يتميز المشعر بالكثير من الخدمات والتسهيلات لضيوف الرحمن الذين سيصلون من الليلة، والتي تجعل الحجاج ينعمون بالروحانية والسكينة اتباعًا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

ويعتبر مشعر منى هو أول مناسك الحج، ففيه يقضي الحجاج يوم الثامن والتاسع والحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة لمن يتعجل والثالث عشر من ذي الحجة لمن يتأخر.

مستحبات للحجاج

ويستحب للحاج الذي سيذهب إلى مشعر منى أن يغتسل، ثم يلبس ملابس الإحرام فإن كان متمتعًا فليحرم بالحج، ويستحب للحاج أن يكثر من التلبية، ويستحب التوجه لمشعر منى قبل الزوال فيصلي فيه الحاج الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرًا للصلاة الرباعية وبدون جمع، ومن المهم التنبيه على أنه لا فرق هنا بين أهل مكة وغيرهم.

ويعد صعيد منى من أهم المناطق المقدسة تاريخيًّا ودينيًّا، ففيه رمى نبينا إبراهيم عليه السلام إبليس بالجمار، وفيه ذبح فدي سيدنا إسماعيل عليه السلام، وفيه تمت بيعة العقبة الأولى والثانية، ويتميز المشعر بأنه مكان مقدس للحج فقط حيث لا يُسكن إلا في أيام الحج فقط.