وقت وشروط ذبح الأضحية

من إحدى شعائر الإسلام, الأضحية والتي هي عبارة عن ذبح يتقرب به المسلمون إلى الله عز وجل, ويبدأ الناس في ذبح الأنعام أول أيام عيد الأضحى, حتى نهاية أيام التشريق, وتعتبر من الشعائر المجمع عليها وهي سنة مؤكد في جميع مذاهب أهل السنة والفقهية والشافعية والحنابلة والمالكية.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأضحية بأنها من الشعائر العظيمة, وسنة عظيمة وواجبة علي كل من المقتدرين من الرجال والنساء, وقال العلماء أيضا أنها سنة مشروعة وواجبة علي كل غني مقتدر لديه ما يكفيه من ماله, ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم, من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا, وواجب على كل مسلم ومسلمة الذي يستطيع منهم أن يضحي, فليضحي فهي أفضل عمل يتقرب به العبد إلى ربه.

وقت الأضحية

يبدأ ذبح الأضحية بعد صلاة عيد الأضحى مباشرة, وينتهي بغروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة, ويكون عدد أيام الذبح أربعة وهي يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر بالذبح بعد صلاة العيد مباشرة وكان هو أول من يأكل من أضحيته.

وكما قال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: أيام النحر هي يوم النحر وثلاثة أيام بعده

وقال الشيخ ابن عثيمين في أحكام الأضحية: وقت ذبح الأضحية

يكون الذبح من بعد صلاة العيد, حتى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق, فيكون عدد أيام الذبح أربعة وهي أول يوم من بعد صلاة العيد وثلاثة أيام أخرى, فمن قام بالذبح قبل انتهاء صلاة عيد الأضحى, أو بعد غروب شمس اليوم الثالث عشر لن تصح أضحيته,

شروط الأضحية

يتساءل الكثير من المسلمون عن شروط الأضحية الواجب توافرها للتأكد من سلامة الأضحية والفوز بثوابها وأجرها العظيم.

11 شرط في الأضحية يجب توافرها.