وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في مصر والسعودية والكويت والدول العربية

كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث يحتفل المسلمين في أغلب بلدان العالم بحلول عيد الأضحى المبارك، والذي يوافق يوم السبت 9 يوليو 2022، حيث يبدأ الاحتفال بيوم عيد الأضحى بأداء صلاة العيد، ويستحب أن يكون أداؤها في الساحات والميادين الكبرى، كما يمكن أداؤها في المساجد وفقاً لما تصدره السلطات الدينية المختصة من تعليمات حول أماكن أداء صلاة العيد.

وقت صلاة عيد الأضحى المبارك 2022 في كل المحافظات المصرية:-

تحتفل مصر بأول أيام عيد الأضحى يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022، ويختلف وقت أداء صلاة العيد من محافظة إلى أخرى وذلك كالتالي:-

المدينة وقت صلاة عيد الأضحي المبارك 2022 القاهرة 5:26 صباحا الجيزة 5:26 الاسكندرية 5:28 بورسعيد 5:19 العريش 5:13 السويس 5:21 طابا 5:13 الطور 5:20 سانت كاترين 5:18 شرم الشيخ 5:19 المنصورة 5:23 الزقازيق 5:24 طنطا 5:25 بنها 5:25 كفر الشيخ 5:25 شبين الكوم 5:26 دمنهور 5:27 بني سويف 5:28 الفيوم 5:29 قنا 5:29 المنيا 5:32 أسيوط 5:33 سوهاج 5:32 أبوسمبل 5:41 الغردقة 5:22 مرسى مطروح 5:39 الإسماعيلية 5:20 دمياط 5:20 السلوم 5:47

وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في المملكة العربية السعودية:-

مواعيد صلاة العيد في المملكة العربية السعودية تتراوح ما بين الساعة 5:14، إلى 6:05 وذلك وفقاً لتوقيت كل مدينة من مدن المملكة وذلك كالتالي:-

المدينة وقت صلاة عيد الأضحي المبارك 2022 المدينة المنورة 6:05 صباحاً مكة المكرمة 6:04 تبوك 6:04 الدمام 5:15 القطيف 5:14 جدة 6:06 ينبع 6:06 الرياض 5:31 الطائف 6:02 نجران 5:54

وقت صلاة عيد الأضحى في الكويت 2022:-

قررت السلطات الكويتية إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في الساحات والمصليات، كما خصصت نحو 1000 مسجد لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك 2022، أما عن توقيت صلاة عيد الأضحى المبارك في الكويت فقد جاء كالتالي:-

ستبدأ صلاة العيد في الكويت بعد شروق الشمس بنحو 15 إلى 20 دقيقة، ويكون صلاة العيد فى العاصمة الكويتية الكويت في تمام الساعة 5:17 ص، في الفروانية 5:18، في مبارك الكبير 5:17 في حولي 5:15، في الأحمدي 5:15ص، صباح السالم 5:21، في الجهراء 5:16، في جنب السرة 5:22.

وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في العراق:-

يختلف وقت أداء صلاة عيد الأضحى في العراق باختلاف المنطقة أو المحافظات ، وذلك كالتالي:-