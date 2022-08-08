وزير الأوقاف: إقامة الأسبوع الثقافي لأول مرة في سبع محافظات

أعرب الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، عن إقامة الأسبوع الثقافي لأول مرة في سبع محافظات في وقت واحد.

وأوضح “جمعة” أن الأسبوع القادم هو بداية الأسبوع الثقافي، حيث يستمر من السبت 13/ 8/ 2022م حتى الأربعاء 17/ 8/ 2022م، وذلك في المساجد التالية:

1. مديرية أوقاف القاهرة – مسجد فاطمة الزهراء بمدينة نصر.

2. مديرية أوقاف الجيزة – مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

3. مديرية أوقاف الغربية – المسجد الأحمدي بطنطا.

4. مديرية أوقاف الدقهلية – مسجد النصر بالمنصورة.

5. مديرية أوقاف الإسكندرية – مسجد شرق المدينة.

6. مديرية أوقاف أسيوط – مسجد ناصر بأسيوط.

7. مديرية أوقاف الشرقية – مسجد الفتح بالزقازيق.

وقال “جمعة” إن محاضرات الأسبوع الثقافي تعقد بين المغرب والعشاء بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

6 خطباء جدد على بند التحسين

على جانب آخر، زف وزير الأوقاف بشرى سارة لعدد من الخطباء، موضحًا أن هناك 6 خطباء جدد على بند التحسين.

ونشر “جمعة” على حسابه الرسمي على موقع فيسبوك أسماء الناجحين من محافظة (سوهاج) المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من خريجي الأزهر العاملين بالمعاهد الأزهرية أو القطاع الحكومي، مضيفا أنه سيستمر في نشر أسماء باقي الناجحين تباعًا ممن تم امتحانهم من المحافظات الأخرى ، وهم :