أوضحت الحكومة المختصة في مملكة الكويت العربية عن موعد عيد الأضحى المبارك للعام الجاري 2022 ميلاديًا، وأكدت بأن موعد عيد الأضحى المبارك يوم السبت 9 يوليو 2022 ميلاديًا الموافق 10 ذو الحجة 1443 هجريًا، وأكدت الجهات المختصة في الكويت بأن موعد صلاة عيد الأضحى يختلف من محافظة لأخري، طبقًا لاختلاف مواعيد شروق الشمس في مناطق الكويت المختلفة، وأوضح العلماء وفقهاء الدين بأن صلاة العيد هي أول مراسم العيد، ويبدأ بعدها باقي المراسم من ذبح الأضحية وتوزيعها وباقي مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في الكويت

أعلنت دولة الكويت العربية عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 2022 ميلاديًا، مهنئة كافة المواطنين والمسلمين من جميع الدول العربية ومختلف دول العالم بحلول عيد الأضحى المبارك، وأكدت الكويت ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار وباء كورونا، مشيرة إلى أن صلاة العيد تقام في الساحات والمصليات، والتي بدء الصلاة بها منذ بداية جائحة فيروس كورونا في نهاية عام 2019 ميلاديًا، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وقد تم تخصيص ما يقارب ألف مسجد في مختلف مدن ومناطق دولة لكويت لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك 2022، ومن المقرر أن يكون موعد صلاة عيد الأضحى في دولة الكويت كالآتي:

تبدأ صلاة عيد الأضحى 2022 في الكويت بعد شروق الشمس بحوالي 15 إلى 20 دقيقة.

صلاة العيد في الساعات والمصليات في الكويت في الساعة 5:17 صباحًا بتوقيت الكويت العاصمة يوم السبت 10 ذو الحجة 1443 هجريًا والموافق 9 يوليو 2022 ميلاديًا.

يتراوح موعد صلاة عيد الأضحى في مدن الكويت المختلفة بين الساعة 6:22 صباحًا.

منطقة جنب السرة هي آخر منطقة تقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك في الكويت.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2022 في مصر

صرحت دار الإفتاء المصرية عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2022 في جميع محافظات ومناطق مصر، موضحه اختلاف توقيت الصلاة من محافظة لأخري، طبقًا لاختلاف موعد شروق الشمس، نتيجة لاختلاف الموقع الجغرافي لكل منطقة أو محافظة، وقد أكدت الإفتاء بأن يوم السبت 9 يوليو 2022 ميلاديًا والموافق 10 ذو الحجة 1443 هجريًا هو أول أيام عيد الأضحى المبارك للعام الجاري، وأن صلاة العيد هي أول المراسم التي يقوم بها المسلم، ويلزم على جميع المسلمين تأدية صلاة العيد، خلال المواعيد التالية في الأماكن التي أوضحتها الجهات الحكومية المختصة في مصر: