موعد المولد النبوي الشريف 2021 -1443

عندما يحل شهر ربيع الأول من كل عام جديد, تشهد فرحه بين جميع المسلمين في جميع أنحاء الأرض, وذلك لأحياء ذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم, فهو خير البرية وخاتم الأنبياء والمرسلين, والكثير من المجتمعات تحتفل بها من خلال أقامة الأمسيات وحلقات الذكر وغيرها من الأمور الدينية.

قد يهمك: • المولد النبوي الشريف 2018 في مصر

موعد المولد النبوي 2021

موعد المولد النبوي الشريف 2021, يبحث الكثير من المسلمين منذ بداية شهر بيع الأول ويتطلعون لمعرفة يوم المولد النبوي لهذا العام, وقد أعلنت دار الأفتاء المصرية عن استطلاع هلال شهر ربيع الأول للعام الهجري 1443 هـ, والذي وافق يوم الجمعة 8 من أكتوبر 2021.

كما أعلنت دار الأفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن موعد الاحتفال بالمولد النبوي هو يوم الثلاثاء الموافق 18 من أكتوبر 2021, و12 من ربيع الأول 1443 هجريا.