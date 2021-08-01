موعد إجازة رأس السنة الهجرية الجديدة والعبادات المستحبة فيها!!!

اقترب موعد رأس السنة الهجرية كل عام والأمة الاسلامية بخير، لذا يحاول العديد من أبناء الأمة الاسلامية معرفة موعد الإجازة الرسمي من الحكومة للراحة في هذا العيد الاسلامي الجميل، فهو ختامة أعياد السنة الهجرية، الأعياد الاسلامية الروحانية التي تصل بيننا وبين الله بمزيد من العبادات المستحبة أن نقضيها في مثل هذه الأيام، سبب جعل يوم راس السنة القمرية اجازة رسمي هو أنه تم إعتماد أمير المؤمنين ـ عمر بن الخطاب ـ لبداية التاريخ الهجري الذي كان في سنة 17 هجريًا على أنه إجازة لجميع المسلمين رسمية.

مواعيد إجازة رأس السنة الهجرية وباقي إجازات شهر أغسطس

اشتعلت محركات البحث الشهيرة في الإنترنت خصوصًا جوجل، بالبحث عن تاريخ وميعاد الإجازة الرسمي لراس السنة، هذا بالإضافة لارتفاع البحث عن مواعيد بقية الإجازات الرسمية لشهر أغسطس 2021م.

ضمن السياق ذاته قد أعلن الموقع الرسمي عن رئاسة الجمهورية، أن الاثنين القادم الموافق يوم 9 أغسطس 2021م، هو الإجازة الرسمية لرأس السنة الهجرية، على حسب الرؤية الفلكية لشهر محرم القادم 1443هـ.

هذا وتفيد الأخبار أنه هناك توقعات كبيرة بأنه سيتم ترحيل الإجازة بيوم الاثنين، إلى يوم الخميس وهو التالي له، بسبب ما جاء من قرار الحكومة، بأن يتم ترحيل كافة أيام الإجازات التي تقع في داخل الأسبوع أو منتصفه مثل: أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء إلى أيام الخميس، حتى تكتمل أيام إجازات ثلاثة متصلة مكونة من أيام الخميس والجمعة والسبت، وهما يومي الإجازات الرسمية لكل أسبوع.

لكن هذا القرار قد استثنى منه إجازات عيدي الفطر والأضحى وعيد الميلاد المجيد.

العبادات المستحبة قضائها في رأس السنة الهجرية

1 ـ الصوم

مستحب أن تبدأ السنة بصيام أول يوم في شهر المحرم لأنه يعتبر من باب أنه فعل حسن وليس له فضل خاص بهذه العبادة لذلك اليوم.

مع العلم أنه يجب نشر معلومات لكل الأطفال والشباب عن فضل هذه الليلة لرأس السنة الهجري وتوضيح قصة هجرة الرسول الكريم ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى المدينة المنورة وتوضيح أهداف الهجرة.

قراءة القرآن

ضروري أن يقوم المسلم بقراءة القرآن الكريم وأن يواصل مزيد من الصلاة لرب العالمين وأن يقدم تهنئة ومعايدة للأهل والأقارب والأصدقاء.

يقوم العديد بتوزيع الحلوى في يوم رأس السنة الهجري مثل: التمر وبعض البمبون على الضيوف وعلى الأقارب والجيران والأطفال للاحتفال بهذا اليوم.

أدعية مستحبة لهذا اليوم

مع بداية التقويم الهجري يجب أن نستقبل العام الجديد ببعض الأدعية حيث أنها أيام مفترجة يُقبل بها الدعاء:

نبدأ بالصلاة على نبينا الكريم ـ اللهم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ثم نقول اللهم إنك عفو تحب العفو فأعفو عنى وأستغفرك اللهم فأغفر لى ما فعلته فى هذه السنة مما نهيتنى عنه ولم ترضه.

اللهم إنى أعلم قدرتك على عقوبتى وأعلم دعوتك لى إلى التوبة من بعد جرأتى على معصيتك فتقبل توبتى

وأسألك اللهم يا كريم يا تواب ياذا الجلال والإكرام ان تتقبل منى ولا تقطع رجائى منك وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

اللهم أن هذه سنةٌ جديدةٌ، فأسألك فيها العصمة من الشيطان، والقوة على هذه النفس الأمّارة بالسوء والإشتغال بما يقرّبني إليك يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، يا عماد من لا عماد له، يا ذخيرة من لا ذخيرة له، يا حرز من لا حرز له يا غيّاث من لا غيّاث له، يا سند من لا سند له، يا كنز من لا كنز له، يا حسن البلاء، يا عظيم الرجاء، يا عزّ الضعفاء، يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا مُنعم، يا مجمّل، يا مفضّل، يا مُحسن، أنت الذي سجد لك سواد الليل، ونور النهار، وضوء القمر، وشعاع الشمس، ودوّي الماء، وحفيف الشجر، يا الله، لا شريك لك .. اللّهم اجعلنا خيرًا ممّا يظنون،واغفر لنا ما لا يعلمون، ولا تؤاخذنا بما يقولون،

وممكن أن ندعوا ونقول: حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكّلت وهو ربّ العرش العظيم، آمنا به كلٌّ من عند ربنا، وما يذّكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا، وهبّ لنا من لدنك رحمةً إنك أنت الوهاب”.

أو يدعو بـ يا مقلب القلوب و الأبصار ، يا مدبر الليل و النهار ،و يا محول الحال و الأحوال ، حول حالنا إلى أحسن حال هذه سنة جديدة ،وأنت مالك الملك ، أسألك خيرها وخير ما فيها ، و أعوذ بك من شرها و شر ما فيها ، وأستكفيك مؤونتها و شغلها يا ذا الجلال و الإكرام واجعلها سنه خير وبركه وفرح على جميع المسلمين .

أو يقول: اللهم اجعل عامنا الحالى عاما مختوم لنا فيه بالعفو والغفران واجعل عامنا القادم عام يسر وتفريج عسر كل عام وكل لحظه وانتم من الذنوب تائبين وبرضا الله من الفائزين اللهم عام جديد بلا حزن وبلا الم عام جديد بدون فقدان اهلي واحبتي عام جديد مليئه بالسعاده مع من احب.

وممكن أن يستغفر ويقول: اللهم ما عملت من عمل في السنة الماضية ولم ترضه، ونسيته ولم تنسه، وحلمت عني مع قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة بعد جراءتي عليك.

وقمة الاستغفار وهو أن يقول: اللهم إني أستغفرك منه فاغفر لي، اللهم وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب والغفران فتقبله مني، ولا تقطع رجائي منك يا كريم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

وأخيرا يقول: اللهم نور قلوبنا وقبورنا ودروبنا وبصرنا وبصيرتنا وسائر جوارحنا واجعلنا من أهل الفجر وأهل القرآن وحملته وأهل قيام الليل وأهل عليين وأنعم علينا برؤية الحبيب في الدارين وأن نمشي على خطاه.