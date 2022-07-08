مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك 2022 في السعودية والدول العربية

يفصلنا غدًا الجمعة على أول أيام عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الشعوب الإسلامية والعربية بالسلام واليمن والخير الكثير، إذ يأتي أول أيام عيد الأضحى المبارك متزامنًا مع يوم العاشر من ذي الحجة من كل عام وفي اليوم التالي لإتمام الركن الأكبر من فريضة الحج وهو الوقوف بعرفة في يوم التاسع من ذي الحجة، ويسمى عيد الأضحى المبارك بعيد النحر أو العيد الأكبر، وقد شرعه الله سبحانه وتعالى للأحتفال بفضل الله بأن أمد الحجيج بالصحة والقدرة على إتمام الركن الأعظم من فريضة الحج وهو الوقوف بعرفة وهي فرصة لتجديد الطاقة وإدخال الفرحة والبهجة في نفوس المسلمين، إذ أن الاحتفال بالعيد سنة عن النبي الكريم صلوات الله عليه وقد حثنا وأمرنا بها.

صلاة عيد الأضحى المبارك

يؤدي المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها صلاة عيد الاضحى المبارك في اليوم الأول من أيام عيد الأضحى المبارك الموافق للعاشر من ذي الحجة الذي يوافقه بالتقويم الميلادي لهذا العام يوم السبت الموافق 9 من شهر يوليو 2022 وتحين صلاة العيد عند شروق شمس ذلك اليوم وتبدأ مراسم الصلاة من بعد أذان الفجر بإطلاق التكبيرات والتهليلات عبر مكبرات الصوت داخل المساجد والمصليات وحتى القيام للصلاة تمد شروق الشمس، وتصلي صلاة العيد ركعتان ثم تليها الخطبة على خلاف صلاة الجمعة التي تسبقها الخطبة ثم تليها الصلاة.

موعد صلاة العيد في الدول العربية

تختلف مواعيد صلاة العيد باختلاف الدول والبلدان حسب موقعها الجغرافي من خط الاستواء وميعاد شروق الشمس بها، وإليكم مواعيد صلاة العيد في بعض الدول العربية: