مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم السبت 20-2-2021

بواسطة أسامة مقلد

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، حيث أن لها منزلة كبيرة فهي أول عبادة يحاسب عليها المسلم يوم القيامة، فعن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: “إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ: الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنْ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ.”.

مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم السبت 20-2-2021

فالصلاة عماد الدين، وفرضت على الرسول (صلى الله عليه وسلم) في أعظم رحلة عرفتها البشرية، وهي رحلة “الإسراء والمعراج”، وسميت بـ “الصلاة” لأنها الصلة بين العبد وربه، فلا يقبل أي عذر لتاركها طالما كان قادرًا.

وفي هذا السياق يقدم لكم موقع “نجوم مصرية” مواقيت الصلاة اليوم بمحافظة القاهرة، وفقًا لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة:

مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم السبت 20-2-2021
مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم السبت 20-2-2021
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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013.
المشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016.
المشاركة في كتابة حلقات برنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017.
المشاركة في كتابة حلقات مسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017.
مؤلف مسرحية "بيت العز" التي فازت بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" يوليو 2019.

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