مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم الخميس 11-3-2021

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، حيث أن لها منزلة كبيرة فهي أول عبادة يحاسب عليها المسلم يوم القيامة، فعن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: “إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ: الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنْ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ.”.

فالصلاة عماد الدين، وفرضت على الرسول (صلى الله عليه وسلم) في أعظم رحلة عرفتها البشرية، وهي رحلة “الإسراء والمعراج”، وسميت بـ “الصلاة” لأنها الصلة بين العبد وربه، فلا يقبل أي عذر لتاركها طالما كان قادرًا.

وفي هذا السياق يقدم لكم موقع “نجوم مصرية” مواقيت الصلاة اليوم بمحافظة القاهرة، وفقًا لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة