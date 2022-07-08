مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك في مصر والسعودية والدول العربية 2022

ننشر لكم خلال السطور التالية مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك 2022 – 1443 في مصر والسعودية والدول العربية حسب التوقيتات المحلية لكل دولة، وذلك قبل ساعات من بدء أداء مئات الملايين من المسلمين صلاة العيد في جميع شتى بقاع الأرض في أجواء من الفرح والسعادة، مهللين ومكبرين، ثم يبدأون في صلة الأراحم وزياة الأهل والأقارب والأصدقاء.

مواعيد صلاة في مصر

موعد صلاة العيد في القاهرة 5:26

موعد صلاة العيد في الجيزة 5:26

موعد صلاة العيد في الإسكندرية 5:28

موعد صلاة العيد في بورسعيد 5:19

موعد صلاة العيد في السويس 5:21

موعد صلاة العيد في العريش 5:13

موعد صلاة العيد في الطور 5:20

موعد صلاة العيد في سانت كاترين 5:18

موعد صلاة العيد في طابا 5:13

موعد صلاة العيد في شرم الشيخ 5:19

موعد صلاة العيد في دمنهور 5:27

موعد صلاة العيد في طنطا 5:25

موعد صلاة العيد في المنصورة 5:23

موعد صلاة العيد في الزقازيق 5:24

موعد صلاة العيد في بنها 5:25

موعد صلاة العيد في شبين الكوم 5:26

موعد صلاة العيد في كفر الشيخ 5:25

موعد صلاة العيد في الفيوم 5:29

موعد صلاة العيد في بنى سويف 5:28

موعد صلاة العيد في المنيا 5:32

موعد صلاة العيد في أسيوط 5:33

موعد صلاة العيد في سوهاج 5:32

موعد صلاة العيد في قنا 5:29

موعد صلاة العيد في أسوان 5:32

موعد صلاة العيد في أبو سمبل 5:41

موعد صلاة العيد في مرسى مطروح 5:39

موعد صلاة العيد في الغردقة 5:22

موعد صلاة العيد في الخارجة 5:40

موعد صلاة العيد في الإسماعيلية 5:20

موعد صلاة العيد في دمياط 5:20

موعد صلاة العيد في السلوم 5:47

موعد صلاة العيد في نويبع 5:15

موعد صلاة العيد في حلايب 5:21

موعد صلاة العيد في شلاتين 5:23

موعد صلاة العيد في السعودية

موعد صلاة العيد في المدينة المنورة: الساعة 06:05 موعد صلاة العيد في مكة المكرمة: الساعة 06:04 موعد صلاة العيد في تبوك: الساعة 06:04 موعد صلاة العيد في الدمام: الساعة 05:15 موعد صلاة العيد في القطيف: الساعة 05:14 موعد صلاة العيد في جدة: الساعة 06:06 موعد صلاة العيد في ينبع: الساعة 06:06

صلاة العيد بالإمارات

تبدأ صلاة العيد في دولة الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة الخامسة و57 صباحًا:

