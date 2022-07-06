من الكتاب والسنة.. أفضل الأدعية ليوم عرفة

تمتلك العشر الأوائل من شهر ذو الحجة فضل كبير، ويهتم الكثير من المسلمين بالإكثار في الأعمال الصالحة والصيام خلال تلك الأيام، وذلك وقد اتفق جميع العلماء وفقهاء الدين على فضل العشر الأوائل، وأنه من المستحب صيام المسلم خلالها، والإكثار من الصلاة والتقرب من الله عز وجل، وأوضح العلماء وفقهاء الدين أن ليوم عرفة فضل كبير، وأنه يلزم على المسلمين الإكثار من الدعاء خلال هذا اليوم والالتزام بالصلاة والأعمال الصالحة والطاعة، واستغلال هذا اليوم في الأعمال التي تقربك من الله.

أدعية ليوم عرفة من الكتاب والسنة

اتفق علماء الدين والفقهاء على فضل يوم عرفة يوم التاسع من شهر ذو الحجة، وأنه من المستحب أن يقوم المسلم بالصوم والإكثار من صالح الأعمال خلال هذا اليوم، وأكد علماء الدين فضل العشر الأوائل من ذو الحجة، مستندين على القرآن الكريم والسنة النبوية، حيث ذكرت العشر الأوائل في القرآن الكريم وأقسم الله سبحانه وتعالي بها، في قوله تعالي “والفجر وليالي عشر”، وأشار فقهاء الدين إلى ضرورة الإكثار من الدعاء خلال يوم عرفة والعشر الأوائل من ذو الحجة، موضحين عدم اختصاص القرآن الكريم لدعاء مخصص ليوم عرفة.

وأستند العلماء على السنة النبوية الشريفة في تحديد أفضل الأدعية ليوم عرفة، وهو “لا إله إلَّا الله وحده لا شريكَ له، له الملك وله الحمد وهو على كلِّ شيءٍ قديرٍ”، وأشار الفقهاء إلى الحديث الشريف الذي رواه جد “عمر بن شعيب”، قائلًا “خيرُ الدعاءِ دعاءُ يومِ عرفةَ وخيرُ ما قلتُ أنا والنبيونَ مِن قبلي لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له له الملكُ وله الحمدُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ”.

أفضل أدعية ليوم عرفة

أكد فقهاء الإسلام والدين بأن للعشر الأوائل من ذو الحجة فضل كبير، وأنه من المستحب على المسلم صيام تلك الأيام، بحيث يمكن للمسلم صيام التسع الأوائل من ذو الحجة، ولكن يحرم صيام اليوم العاشر من الشهر، يوم عيد الأضحى المبارك، واتفق جميع العلماء بأنه لا يجوز للمسلم الصوم يوم النحر يوم 10 ذو الحجة، وأنه من المستحب الإكثار من الدعاء خلال تلك الأيام وخلال يوم عرفة، مشيرين إلى عدم احتواء القرآن الكريم عن دعاء خاص بيوم عرفة، ولكن من المفضل الدعاء بالأدعية التالية: