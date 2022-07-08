محمد العيسى ثقة الأمة

إن هذه الأيام هي أعظم أيام الله، وإننا وفي أجل مواسم الطاعات وهو موسم الحج، وموسم الحج واحد من أجل المواسم الدينية التي تأخذ شكلا عالميا وأمميا حيث تجتمع عليه أمة الإسلام في كل دول العالم بلا استثناء، وهو مما يدلل على انتشار الإسلام واحتوائه لكل الأعراق والشعوب في العالم أجمع ويدل على تمكن الإسلام من كل المسلمين في كل دول العالم لأداء فريضة الحج، والتي هي أحد أهم أركان الدين الإسلامي، ولأهمية هذا الموسم عند المسلمين.

تبذل المملكة العربية السعودية كل عام جهودها وما يفوق طاقتها لإدارة الموسم والإشراف عليه وتقديم الخدمات المناسبة لضيوف الرحمن حتى يمر الحج بكل سهولة ويسر.

تكليف الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الشيخ محمد العيسى إمامًا لصلاة يوم عرفة

موسم الحج هو من أعظم أيام الله وهو يعتبر تجمع إسلامي عالمي إلهي ويوم عرفة هو من أشرف أيام الله الذي يجتمع فيه الحجاج على الأرض المباركة من أجل إقامة الشعائر الخاصة بالحج، ومن أجل الصلاة والدعاء والتضرع إلى الله، وكذلك الاستماع لخطبة يوم عرفة من المشايخ الأجلاء، فكان لابد من إيكال هذه المهمة إلى عالم جليل يقود هذا التجمع الإسلامي الإلهي.

قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتكليف الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى -وهو مما لا يخفى على أحد أمين عام رابطة العالم الإسلامي التي تمثل ثلاثة مليار مسلم على مستوى العالم وتهتم بهم وتحرص على متابعتهم ودراسة مشاكلهم والعمل على حلها-بإمامة صلاة يوم عرفة وإلقاء خطبة عرفة.

كان الدكتور محمد العيسى الاختيار الأمثل لهذه المهمة حيث إنه مثال للعالم الإسلامي الوسطي الذي يعمل على نشر الإسلام بفكره وعلمه الغزير.

الدكتور محمد العيسى

يتميز الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بأنه يمتلك عقلا متميزا بفكره حيث يعمل الدكتور ليل نهار في الدفاع عن الإسلام والمسلمين بما يمتلك من علم وتفتح وأطروحاته المميزة التي تستند استنادا كليّا على الدين الإسلامي، وقد أدى الدكتور محمد العيسى دوره تجاه الإسلام في مرحلة تاريخية حرجة حيث استمات فيها للدفاع عن الإسلام ودحض التهم التي تم إلصاقها بالإسلام والمسلمين فكان موضع ثقة لأمة الإسلام جمعاء في الدول العربية وكل دول العالم.