الكثير منا في العشر الأواخر من رمضان يبحث عن علامات ظهور ليلة القدر 2022، التي أوضحها المفسرون والعلماء ومن بينهم أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية الدكتور محمد عبد السميع الذي أجاب عن تساؤلات أحد المتابعين عبر البث المباشر الذي تساءل بشكل واضح عن متي ليلة القدر وكيف نعرف ظهور ليلة القدر وما من هم الفائزون بليلة القدر.

علامات ظهور ليلة القدر 2022

قال أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية أن أبرز علامات ظهور ليلة القدر أنه في صباح اليوم التالي لليلة يكون الجو معتدل جدا لا يشعر فيه الصائم بالحر ولا يشعر فيه أيضاً بالبرد وعند النظر للسماء تجدها صافية بها لمعان مضئ، كما كشف الدكتور محمد عبد السميع أن هناك علامات أخري كثيرة منها عند ظهور عند النظر إلى الشمس لا تجد لها أشعة.

من هم الفائزون بليلة القدر ؟

أوضح أمين دار الإفتاء المصرية عن السؤال الذي تم عرضه المتعلق الفائزون بليلة القدر، وهم أكثر الناس اجتهادا في الطاعة والعبادة والإخلاص في شهر رمضان، وفي هذه الليلة التي قال الله تبارك وتعال عنها في كتابة الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم (ليلة القدر خير من ألف شهر) صدق الله العظيم، لهذا فإن فضل هذه الليلة عظيم جدا إذا كان الرسول الكريم يعتكف في العشر الأواخر من شهر رمضان حتي يدرك ليلة القدر ، لذا علينا أن نجتهد جميعاً في العشر الأواخر من رمضان حتي يرزقنا الله عز وجل فضل هذه الليلة.

أدعية ليلة القدر

علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهم الأدعية التي علينا الدعاء بها في ليلة القدر، وذلك عندما ورد عن زوجة رسول الله السيدة عائشة قالت يا رسول الله إذا رأيت ليلة القدر بمن أدعو قال قولي (اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني) لهذا علينا جميعا أن ندعو بهذا الدعاء لربما يرزقنا الله فضله في هذه الأيام، كما ينبغي لنا أن نكثر في العبادة والطاعة من دفع صدقات وزيارة المرضي والاجتهاد والمثابرة في جميع الأعمال الخيرية.

موعد ليلة القدر

ورد عن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال “التمسوها في العشر الأواخر من شهر رمضان” وفي بعض الأحاديث التي فسرها العلماء أنه ليلة فردية “وتربة” حيث استدل العلماء عن ذلك من قوله (ليلة القدر في تاسعة تبقي، في سابعة تبقي، في خامسة تبقي).

وصلنا معكم لختام شرح ما هي علامات ظهور ليلة القدر 2022 ومن هم الفائزون بها والأدعية المستحبة.