ما هي آيات السكينة ...رزقنا ورزقكم سكينة القلب

القرآن الكريم هو شفاء للقلوب وهداية للعاصي وطمأنينة للقلب، أنزله الله تبارك وتعالى ليكون هداية ورحمه للبشر و من أعظم الفوائد من قراءة القرآن هي طمأنينة النفوس والشعور بالسكينة حينما نخاف شيئ أو حين الشعور بخوف من شيئ لم يحدث بعد فبعد قراءة تلك الآيات ونوقن أن الله فوق كل شيئ نجد الطمأنية وذوال الخوف من المجهول أو من شيئ قائم ونخشاه.

ما هي آيات السكينة

نزلت آيات السكينة على محمد صلى الله عليه وسلم في مواضع عدة موضح فيها أن السكينة تتنزل في القلوب بعد ثبوت الأيمان مثال ( قال تعالى :_ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا)، أي أن السكينة قد نزلت بعد أن علم الله بما في قلوبهم من إيمان وتقوى وإنهم صادقون مع الله ورسولة.

آيات السكينة في سطور

في الآية الثانية من آيات السكينة وهي عن السكينة التي انزلها الله في تابوت العهد أو تابوت السكينة وهي القصة الشهيرة من بني إسرائيل وهي ( قال تعالى وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)، فكانت السكينة في القصة في التابوت وذكر تعالى أن الملائكة تحمله وجرى أقاويل مختلفة عن وجود تابوت السكينة أو اختفائه للأبد( أبحث عن قصة تابوت العهد أو تابوت السكينة).

آيات السكينة اقرها ستشعرك بالسكينة

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ.( سورة البقرة ).

الآية 46 من سورة التوبة

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

سورة التوبة الآية 40

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.

سورة الفتح الآية 18

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا.

سورة الفتح آية 26

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.