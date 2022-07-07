ما هو دعاء ذبح الأضحية وما هو وقت ذبحها والشروط التي يجب أن تتوفر فيها

مع إقتراب عيد الأضحى المبارك يتساءل العديد منا عن ماهو الدعاء الذي يقال عند ذبح الأضحية، فالعديد منا لايعرف هذا الدعاء ولم يسبق له أن سمعه او انه سمعه في وقت سابق ونسيه، لذا اليوم في هذا المقال نوفر لكم فرصة معرفة دعاء ذبح الأضحية، ووقت ذبحها والشروط التي ينبغي أن تكون فيها.

وقت ذبح الأضحية :

أولا نتعرف وإياكم عن ما هو وقت ذبح الأضحية، وهو يبدأ من بعد صلاة عيد الأضحى ويمتد إلى غاية غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذو الحجة، وقال الشيخ ابن عثيمين: “وقت ذبح الأضحية هو من بعد صلاة العيد إلى غروب آخر يوم من أيام التشريق، فتكون أيام الذبح أربعة يوم العيد وتلاث أيام بعده”.

الشروط التي يجب أن تكون في أضحية العيد:

يجب أن تكون من الإبل أو البقر أو الماعز وأن تكون غير ضعيفة أو هزيلة، كما ينبغي أيضا أن تكون خالية من الأمراض والعيوب كما أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أن لا تكون عرجاء أو عوراء أو كسيرة، كما ينبغي أن تذبح في الوقت الشرعي فمن ذبح قبل صلاة العيد تعتبر صدقة وليس أضحية.

دعاء ذبح الأضحية يوم العيد:

عند ذبح الأضحية يجب عرض الماء عليها أولا ثم قول الدعاء التالي: “بسم الله، الله أكبر، اللهم إن هذا منك وإليك فتقبله، اللهم هذه عني وعن أهل بيتي” بعدها توجيه الأضحية إلى ناحية القبلة وذبحها باليد اليمنى.