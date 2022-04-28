ليلة القدر 2022.. أبرز علاماتها والأدعية الخاصة بها وفضلها العظيم

ليلة القدر 2022 خير من ألف شهر، نعم لقد حق قول الله تعالى بأن هذه الليلة المباركة يستجيب فيها الدعاء ومن هنا يخلص فيها المسلمين بالدعاء والتضرع لله عز وجل وإقامة الليل حتى مطلع الفجر وذلك حتى ينال فيها المرء أكبر قدر من الثواب والحسنات وتحقيق الأمنيات، ليلة القدر لها فضائل لا حدود لها حيث خصص الله لها سورة في كتابه العزيز سورة القدر.

بسم الله الرحمن الرحيم “إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5)”

الجدير بالذكر يوجد عدد كبير من المسلمين لا يدركون ما هي ليلة القدر وفضلها وما هو الدعاء الخاص بها، ومن هنا خصص لكم موقع نجوم مصرية كل المعلومات المتاحة عن ليلة القدر كما ورد في القرآن الكريم وسنه الحبيب المصطفى.

هذه الليلة المباركة التي اصطفاها الله عز وجل لكي ينزل القرآن الكريم على نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فمن يريد الاستفادة الكبري من هذه الليلة العظيمة عليه بالدعاء وقرأة القرآن والتصدق للفقراء، فهناك عدد كبير من الناس يحتار ما موعد هذه الليلة المباركة، ومن هنا يجب توجيه نصيحه للجميع عليك بالاجتهاد في جميع الليالي الفردية في العشر الأواخر من رمضان.

علامات ليلة القدر

يوجد عدد من العلامات الدالة على حدوث ليلة القدر منها علامات تظهر أثناء حدوثها وعلامات أخرى تحدث فور الانتهاء منها، حيث نشر مفتي الجمهورية السابق الدكتور على جمعة مقطع فيديو سابق له من برنامج الله اعلم وذلك على صفحته الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك ملخصا فيها علامات ليلة القدر:

تأتي ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وبالتحديد في الليالي الفردية ليلة 21 و23 و25 و27 و29.

يكون الليل في حالة سكون ويشعر الإنسان بالطمأنينة، ودرجة حرارة الجو تكون معتدلة ليست حارة ولا باردة.

تكون السماء فها صافية خالية من النجوم والشهب.

يكون فيها القمر كمثل شق جفنة مثل نصف طبق.

عندما تظهر الشمس تكون بدون شعاع وبدون توهج كعادتها.

تخلو من نباح الكلاب الشديد وليس نباح كلب فردي.

تعرف على فضل ليلة القدر

ليلة القدر من أعظم الليالي طوال العام فيها نزل القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن تعبد فيها وأقامها غفر له جميع ذنوبه، الجدير بالذكر أن هذه الليلة هي مختصة بالأمة الإسلامية فقط ولا يوازيها ليلة أخرى في باقي الديانات السماوية، ومن يقوم بالتعبد فيها كأنه تعبد ونال ثواب ألف شهر، ومعنى كلمة القدر هي الرفعة، حيث يرفع الله عز وجل الإنسان فيها بمقدار ما بذله من عبادة.

أدعية ليلة القدر