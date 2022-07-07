لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد.. صيغة التلبية للحجاج والمعتمرين في العشر الأوائل

لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة، لك والملك، لا شريك لك، تلك هي صيغة التلبية والتكبير التي عادة ما يقولها الحجاج في أثناء مناسك الحج، أما تلك الصيغة فتجد غير الحجاج يرددها أيضا، خلال أيام الحج، باعتبارها من أفضل ما يجب ترديده خلال الأيام الحالية وهي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وخلال السطور التالية سوف نسرد لكم سنن التلبية والدعاء المردد بعدها، إذ وأفضل وقت استجابة الدعاء، بحسب ما نشرته دار الإفتاء المصرية.

لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد

قالت دار الإفتاء المصرية في بيان صدر عنها، إن أفضل صيغة للتلبية هي أن يردد الحاج وغير الحاج بضع كلمات خلال أيام العشر الأوائل من ذي الحجة وهي: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة، لك والملك، لا شريك لك، على أن يقولها المعتمر ويرددها الحاج عقب الانتهاء من الإحرام حتى يدخل إلى مكة ويشاهد البيت الحرام، بينما أكدت الإفتاء في بيانها على أنه المعتمر يستطيع أن يكتفي بعددا من الكلمات دون ترديدها جميعا قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لك، لا شريك لك، وأن تلك الكلمات يمكن الاكتفاء بها ولكن إذا رغب في أن يزيد عليها، فلا حرج في ذلك.

تكبيرات الحج لبيك اللهم لبيك

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صيغة التلبية هي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لك، لا شريك لك، مشيرا إلى ضرورة تلبية المسلم للنداء في حديث شريف له حيث قال النبي: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر، حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا، ومن ضمن سنن التلبية هي أن يتوسط الملبي في علو صوته، وأنه يجب تكرار التلبية كل مرة 3 مرات على الأقل، ولا يحب أن يقطعها بكلام ولا حتى يفرغ من المرات الثلاثة أي أنه يجب مولاة التلبية، لذا عليك أن تزيد من التلبية وتقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لك، لا شريك لك، وليعلم المسلمون أن الدعاء بعد التلبية مستحب.

دعاء لبيك اللهم لبيك

دعاء لبيك اللهم لبيك من أكثر ما يستحب المسلم أن يردده بعد التلبية، حيث ورد عن الفقهاء أنه يجب، وأن يسأل الله تعالى رضوانه والجنة، وأن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، به من النار، ثم يدعو بما يحب، حيث قال الله تعالى عن فضل تلك الأيام: وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، في أيام العشر من ذي الحجة وفقا لما قاله المفسرين والعلماء، بالإضافة إلى التهليل والتكبير والتحميد، كما أن الصوم أحد أهم سنن العشر من ذي الحجة حيث كان يصوم تسع ذي الحجة وثلاثة أيام من كل شهر ويوم عاشوراء وأول اثنين من الشهر والخميس.