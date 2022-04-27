اللهم أنك عفواً تحب العفو فاعف عنا كيف تتحرى ليلة القدر وأفضل الدعاء مكتوب

كل عام وحضراتكم بخير، مر شهر رمضان هذا العام 2022 سريعاً دون أن نشعر به، وها نحن الآن في العشر الأواخر في شهر رمضان المبارك، حيث يبدأ فيها المسلمين في شتى مشارق الأرض ومغاربها في تحري ليلة القدر، وذلك من خلال علاماتها التي بينها النبي محمد صلي الله عليه وسلم، كما أن الرسول صلي عليه وسلم قد أوصي باستحباب قول بعض الأدعية خلال هذه الليلة الكريمة.

كيف تتحري ليلة القدر وأفضل الدعاء مكتوب:-

ليلة القدر هي ليلة من الليالي الكريمة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم، حيث خصص لها الله عز وجل سورة كاملة بعنوان هذه الليلة، حيث قال الله عز وجل في القرآن الكريم

بسم الله الرحمن الرحيم

“إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ فِي لَيۡلَةِ ٱلۡقَدۡرِ (1) وَمَآ أَدۡرٰكَ مَا لَيۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ (2) لَيۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ خَيۡرٞ مِّنۡ أَلۡفِ شَهۡرٖ (3) تَنَزَّلُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذۡنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمۡرٖ (4) سَلَٰمٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطۡلَعِ ٱلۡفَجۡرِ (5) ”

صدق الله العظيم

حيث تفضل الله عز وجل بنزول القرآن الكريم في تلك الليلة المباركة على نبينا محمد صلي الله عليه وسلم، كما أن ليلة القدر هي ليلة خير من ألف شهر، أي أن العبادة بها خير من عبادة ألف شهر أي نحو 83 عاماً، وقد أوصانا النبي صلي الله عليه وسلم بتحري ليلتها في العشر الأواخر من شهر رمضان بصفة عامة، والليالي الوترية بصفة خاصة، وهي ليلة 21 رمضان و23 رمضان و25 رمضان و27 رمضان و 29 رمضان ولها علامات ذكرها النبي محمد صلي الله عليه وسلم وهذه العلامات هي:-

أن يكون الجو لطيف ومعتدل الحرارة والرطوبة لقوله صلي الله عليه وسلم “ليلة طلقة لا حارة ولا باردة تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة”.

تكون شدة النور في هذه الليلة أو ضح من غيرها، ويتم الشعور بها في الأماكن المظلمة فقط.

شروق الشمس في اليوم التالي لها يكون بلا شعاع، حيث قال صلي الله عليه وسلم” صبيحة ليلة القدر تطلع الشمس لا شعاع لها كأنها طست حتى ترتفع”.

يكون فيها القمر حجم كحجم النصف فأقل حيث قال صلي الله عليه وسلم: “أيكم ويذكر حيث طلع القمر وهو مثل شق جفنة” أي أن حجمه كحجم النصف.

أما الدعاء المخصوص لهذه الليلة المباركة، هو ما أوصي به سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم السيدة عائشة، عندما سألته عن أفضل الدعاء في ليلة القدر وذلك في الحديث التالي:-

حيث قالت “يا رسول الله، إن وافقت ليلة القدر بم أدعو؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني”.

كذلك يستحب قول الدعاء التالي:- (اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السموات والأرض، رب كل شيئ، ومليكه، اشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشكره).

كما يمكن ترديد الأدعية البسيطة التالية:-

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عن أبي وأمي وأخواتي وذريتي.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عن أهلي واقاربي وذرياتهم.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عن من يحبني واحبهم فيك.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عن موتانا وموتي المسلمين.

تحديث اليوم الاثنين 24 رمضان 1443:-

تعد ليلة اليوم الاثنين هي أحد الأيام الوترية العشر الأواخر من شهر رمضان، ولهذا يجب على الجميع الاجتهاد في العبادة في هذه الليلة لعلها تكون هي ليلة القدر.

تحديث اليوم الأربعاء 26 رمضان 1443 :-

قال الشيخ سعيد الخثلان عضو هيئة كبار العلماء وأستاذ الفقه في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، في المملكة العربية السعودية، بأنه بغروب هذه الليلة وهي ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان، فلعلها من أرجى الليالي الموافقة لليلة القدر وذلك لما قد جاء عند الإمام أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح عن أن أبي ذر قال أن النبي صلي الله عليه وسلم جمع أهله ونساءه والناس ليلة سبع وعشرين من رمضان حتى خشينا أن يفوتنا السحور.. ولهذا فيجب على كافة المسلمين الاجتهاد في تلك الليلة لعلها تكون هي ليلة القدر.