كيفية أداء صلاة العيد وعدد تكبيراتها في الركعتين| وكيف تُصليها النساء بالبيت؟

تبدأ صلاة عيد الأضحى المبارك في تمام الساعة 5:26 صباحًا بالقاهرة، وفي تمام الساعة 6:04 في مكة المكرمة، في الوقت الذي يستعد فيه ملايين المسلمين للخروج إلى المساجد والساحات لأدائها في أجواء احتفالية، في حين يضطر آخرون لتأديتها بالمنزل مثل الكثيرات من النساء، كما يوجد العديد من السنن المستحب أدائها بعد صلاة العيد.

كيفة أداء صلاة العيد

صلاة عيد الأضحى أو صلاة العيد بشكل عام، هي ركعتان ينوي بهما للعيد، ثم يُكبّر في الركعة الأولى سبع تكبيرات ثم قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن (ويُستحب سورة ق، أو سورة الأعلى)، ثم أداء ركعة كاملة عادية، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات، ثم قراءة فاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن (ويُستحب سورة القمر، أو سورة الغاشية)، ثم أداء ركعة ثانية كاملة تنتهي بالتشهد والتسليم.

كيفية تأديتها في المنزل للنساء

أما عن أداء صلاة عيد الأضحى المبارك في المنزل، فإن طريقة تأديتها في البيت لا تختلف عن أدائها في المُصلّى أو المسجد أو الساحات، إلا أنها لا تأتي بخُطبة العيد، ويتم تأديتها في المنزل فقط ركعتان، وذلك وفقًا لما قال سيدنا عمر بن الخطاب: “صلاةُ الجمُعةِ رَكْعتانِ، وصلاةُ الفطرِ رَكْعَتانِ، وصلاةُ الأضحَى رَكْعتانِ، وصَلاةُ السَّفرِ رَكْعتانِ تمامٌ غيرُ قَصرٍ على لِسانِ مُحمَّدٍ”.

مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك في مصر والسعودية والدول العربية 2022

حكم أداء صلاة العيد في البيت

الأصل في الحكم هي سُنة مؤكدة تُؤدى في المساجد والمُصليات والساحات المفتوحة، إلا أنه يجوز للمسلم أن يُصلّي صلاة العيد في البيت مُنفردًا، أو مع أهل بيته جماعة، مع عدم اشتراط الخُطبة.