كم باقي على رمضان 1444.. التقويم الهجري لـ شهر الصيام المتوقع وكم ميلاديًا

شهد محرك البحث خلال الساعات الأخيرة عملية بحث واسعة من قبل الكثيرين، من أجل معرفة كم باقي على رمضان 1444؟، تزامنًا مع استقبال شهر صفر وانتهاء شهر محرم رسميًا، ولأن شهر رمضان من أعظم الشهور، يتسارع المسلمين في التعرف على الموعد القادم 2023، لما يحمله من الخير والبركات والنفحات الإيمانية، تكثر فيه الأعمال الصالحة والتقرب إلى الله عزوجل، الذي قال في كتابه العزيز: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.

شهر رمضان الكريم

صيام شهر رمضان هو ركن من أركان الإسلام الخمسة، كما أنه من أفضل الشهور لأنه نزل فيه القرآن على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة السلام، وهو شهر العبادات والحسنات وزيادة الرزق والخير وجب الله علينا الصيام وأتي الذكاء والتقرب إلى الله عز وجل بكل ما هو خير من صدقات وصلاة وصوم، tفي رمضان تفتح أبواب الجنة لجميع المسلمين لذلك عليك الدعاء والاستغفار كثيراً لتكفير السيئات والحصول على الثواب المضاعف.

كم باقي على رمضان 1444

من المتوقع أن يكون غرة شهر رمضان لذلك العام هو 22 مارس 2023، وذلك بعدما يقوم الخبراء بالاستطلاع عن هلال شهر شعبان وهلال الشهر الكريم وتحديد عدد أيامه، وبالتالي سيكون أول أيام الصيام هو الثالث والعشرين من مارس 2023، وتبدأ صلاة التراويح من ليل يوم الأربعاء 22 مارس القادم.

التقويم الهجري لشهر رمضان لسنة 1444 هـ

وإليكم جدول التقويم الهجري لشهر الصيام القادم إن شاء الله، وما يصادفه من تقويم ميلادي موجود، قابل للتثبيت أو التعديل لاحقًا حسب رؤية هلال الشهور الهجرية: