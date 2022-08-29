إسلاميات

كم باقي على رمضان 1444.. التقويم الهجري لـ شهر الصيام المتوقع وكم ميلاديًا

محمد سيد

شهد محرك البحث خلال الساعات الأخيرة عملية بحث واسعة من قبل الكثيرين، من أجل معرفة كم باقي على رمضان 1444؟، تزامنًا مع استقبال شهر صفر وانتهاء شهر محرم رسميًا، ولأن شهر رمضان من أعظم الشهور، يتسارع المسلمين في التعرف على الموعد القادم 2023، لما يحمله من الخير والبركات والنفحات الإيمانية، تكثر فيه الأعمال الصالحة والتقرب إلى الله عزوجل، الذي قال في كتابه العزيز: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.

كم باقي على رمضان 1444.. التقويم الهجري والميلادي لـ شهر الصيام

شهر رمضان الكريم

صيام شهر رمضان هو ركن من أركان الإسلام الخمسة، كما أنه من أفضل الشهور لأنه نزل فيه القرآن على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة السلام، وهو شهر العبادات والحسنات وزيادة الرزق والخير وجب الله علينا الصيام وأتي الذكاء والتقرب إلى الله عز وجل بكل ما هو خير من صدقات وصلاة وصوم، tفي رمضان تفتح أبواب الجنة لجميع المسلمين لذلك عليك الدعاء والاستغفار كثيراً لتكفير السيئات والحصول على الثواب المضاعف.

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كم باقي على رمضان 1444.. التقويم الهجري والميلادي لـ شهر الصيام

كم باقي على رمضان 1444

من المتوقع أن يكون غرة شهر رمضان لذلك العام هو 22 مارس 2023، وذلك بعدما يقوم الخبراء بالاستطلاع عن هلال شهر شعبان وهلال الشهر الكريم وتحديد عدد أيامه، وبالتالي سيكون أول أيام الصيام هو الثالث والعشرين من مارس 2023، وتبدأ صلاة التراويح من ليل يوم الأربعاء 22 مارس القادم.

كم باقي على رمضان 1444.. التقويم الهجري والميلادي لـ شهر الصيام

التقويم الهجري لشهر رمضان لسنة 1444 هـ

وإليكم جدول التقويم الهجري لشهر الصيام القادم إن شاء الله، وما يصادفه من تقويم ميلادي موجود، قابل للتثبيت أو التعديل لاحقًا حسب رؤية هلال الشهور الهجرية:

اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي
الخميس 1/9/1444 23 مارس 2023
الجمعة 2/9/1444 24 مارس 2023
السبت 3/9/ 1444 25 مارس 2023
الأحد 4/9/ 1444 26 مارس 2023
الاثنين 5/9/ 1444 27 مارس 2023
الثلاثاء 6/9/ 1444 28 مارس 2023
الأربعاء 7/9/ 1444 29 مارس 2023
الخميس 8/9/ 1444 30 مارس 2023
الجمعة 9/9/ 1444 31 مارس 2023
السبت 10/9/ 1444 1 أبريل 2023
الأحد 11/9/ 1444 2 أبريل 2023
الإثنين 12/9/ 1444 3 أبريل 2023
الثلاثاء 13/9/ 1444 4 أبريل 2023
الأربعاء 14/9/ 1444 5 أبريل 2023
الخميس 15/9/ 1444 6 أبريل 2023
الجمعة 16/9/ 1444 7 أبريل 2023
السبت 17/9/ 1444 8 أبريل 2023
الأحد 18/9/ 1444 9 أبريل 2023
الإثنين 19/9/ 1444 10 أبريل 2023
الثلاثاء 20/9/ 1444 11 أبريل 2023
الأربعاء 21/9/ 1444 12 أبريل 2023
الخميس 22/9/ 1444 13 أبريل 2023
الجمعة 23/9/ 1444 14 أبريل 2023
السبت 24/9/ 1444 15 أبريل 2023
الأحد 25/9/1444 16 أبريل 2023
الإثنين 26/9/ 1444 17 أبريل 2023
الثلاثاء 27/9/ 1444 18 أبريل 2023
الأربعاء 28/9/ 1444 19 أبريل 2023
الخميس 29/9/ 1444 20 أبريل 2023
محمد سيد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر


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