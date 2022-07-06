أنشودة صلواتي هي أنشودة دينية جميلة للأطفال، تحرص على تحبيب الأطفال في الصلاة، وتعليمهم عدد ركعات الفروض الخمسة بطريقة مرحة وجذابة، إليكم الكلمات.

كلمات أنشودة صلواتي للأطفال

صلواتي صلواتي خمس أصليها

صبح ظهر وعصر مغرب و عشاء

صلواتي صلواتي خمس أصليها

صبح ظهر وعصر مغرب و عشاء

ها قد نادى المنادي حي على الصلاة

أتوضأ و أصلي و أحمد الإله

بصلاة الصبح أبدأ

أبدأ نهاري

أصليها بالفرح

ولا أنسى أذكاري

بصلاة الصبح أبدأ

أبدأ نهاري

أصليها بالفرح

ولا أنسى أذكاري

الصبح كم ركعة؟

الصبح ركعتان

الصبح كم ركعة؟

الصبح ركعتان

حان وقت الظهر هلم يا أحباب

للفوز بالأجر نصلي للتواب

حان وقت الظهر هلم يا أحباب

للفوز بالأجر نصلي للتواب

الظهر كم ركعة؟ أربع ركعات

الظهر كم ركعة؟ أربع ركعات

صلواتي صلواتي خمس أصليها

صبح ظهر وعصر مغرب و عشاء

صلواتي صلواتي خمس أصليها

صبح ظهر وعصر مغرب و عشاء

ها قد نادى المنادي حي على الصلاة

أتوضأ و أصلي و أحمد الإله

قد أذن المؤذن في وقت المساء

حل العصر يا مؤمن

قم لب النداء

قد أذن المؤذن في وقت المساء

حل العصر يا مؤمن

قم لب النداء

العصر كم ركعة؟ أربع ركعات

العصر كم ركعة؟ أربع ركعات

غاب ضوء الشمس المغرب ها قد حان

أصبح و أمسي على ذكر الرحمن

غاب ضوء الشمس المغرب ها قد حان

أصبح و أمسي على ذكر الرحمن

المغرب كم ركعة؟ ثلاث ركعات

المغرب كم ركعة؟ ثلاث ركعات

حلو كان يومي

فرح فيه و هناء

أصلي قبل النوم

صلاة العشاء

حلو كان يومي

فرح فيه و هناء

أصلي قبل النوم

صلاة العشاء

العشاء كم ركعة؟ أربع ركعات

العشاء كم ركعة؟ أربع ركعات

بقلبي بلساني أؤدي الصلوات

رب زد إيماني و عل الدرجات

في اليوم كم صلاة؟

خمس صلوات

خمس صلوات