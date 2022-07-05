أنشودة أيقنت أن الله يجبر خاطري هي للشيخ منصور السالمي وهي من أحلى الأناشيد التي تلمس القلوب، حيث تحكي عن بكاء الإنسان ولا يجد بجانبه أحد، فلا يحزن لأن الله بجانبه وسيجبر خاطره، كما تحكي عن اللذة في مناجاة الله والشوق إلى لقائه والتوبة له سبحانه.

كلمات أنشودة أيقنت أن الله يجبر خاطري

أيقنت أن الله يجبر خاطري

لما بكيت و لم أجد إلّاهُ

‏ناديت والمحراب يحضن أدمعي

اللهُ يا اللهُ يا اللهُ

إن لم تكن قربي و ترحم خافقي

من لي سواك يغيثني رباهُ

‏هذي دموع التوب أذرف حرّها

و رضيت ربي كيف لا أرضاه

‏ و الله يُهديني خصوص معيةٍ

وا لهفتي لله وا شوقاهُ

‫و مضيت أذكر خالقي شوقا لهُ

أوّاه من شوقي له أوّاهُ

‫و الله يعلم من يحب لقاءهُ

فأحبه و أحب أن ألقاهُ

لما سجدت و قلت ما في خاطري

أحسست سبحان العليّ عُلاه

سأعيش عمري في ثبات دائمٍ

يا رب هَيء للفؤاد هُداهُ

هبني الرسوخ و كن معي وتولني

عبد تولاه الرحيم كفاهُ

سأظل أبكي عند بابك خالقي

فاقبل من العبد الفقير بكاهُ

و يظل محرابي يعانق أدمعي

اللهُ يا الله يا اللهُ