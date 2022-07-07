فضل يوم عرفة وأفضل العبادات والدعاء

يستعد جميع المسلمين خلال هذه الساعات من أجل استقبال يوم وقفة عرفات 2022، حيث أنها توافق يوم الجمعة الثامن من شهر يوليو الجاري، وأنه من أفضل أيام الدنيا والدعاء فيه مستجاب، وهنا يجب الإشارة إلى أنه يجب على جميع المسلمين اغتنام ذلك اليوم والقيام بالعديد من الأعمال الصالحة.

أفضل عبادات يوم عرفة

يجب على جميع المسلمين القيام ببعض العبادات الهامة من أجل التقرب إلى المولى عز وجل في هذا اليوم الكريم، وخاصة أن الرسول الكريم أمرنا أن نتعرض لأيام النفحات لذا يجب:

صيام يوم عرفة

يؤدي الحجاج ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بجبل عرفات، كما يُسن فيه الصيام لغير الحجاج، لأنه يحمل فضلاً كبيراً ويغفر ذنوب سنتين كما ورد في السنة النبوية الشريفة.

الدعاء

أمرنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بضرورة الدعاء في يوم عرفة، حيث إنه من أفضل الدعاء :

عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (خيرُ الدُّعاءِ دعاءُ يومِ عرفةَ، وخيرُ ما قلتُ أَنا والنَّبيُّونَ من قبلي: لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وحدَهُ لا شريكَ لَهُ، لَهُ الملكُ ولَهُ الحمدُ وَهوَ على كلِّ شَيءٍ قديرٌ).

ذكر الله

يُستحب للمسلم في يوم عرفة أن يُكثر من ذكر المولى عز وجل، وأن يشغل نفسه بالتهليل والتكبير حتى غروب الشمس في هذا اليوم الكريم، لما له من فضل عظيم، مثل “لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير”، أو “الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد” وغيرها من الأذكار الطيبة.

سمى يوم عرفة بهذا الاسم لأن الناس يتعارفون فيه، أو لأن الخلق يعترفون فيه بذنوبهم الماضية، كما يُطلق على هذا اليوم المشعر الحرام، ويقف على جبل عرفات الملايين من الحجاج يوم التاسع من ذي الحجة، ومن لم يقف عليه من الحجاج فإن الحج باطل.

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يقع جبل عرفات على بعد ما يقرب من 20 كيلو متر من شرقي مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، والوقوف بعرفة ركن أساسي من أركان الحج كما شرعه المولى عز وجل.

فضل يوم عرفة