فضل يوم عرفة للحاج وغير الحاج.. ثواب صيام هذا اليوم

يصادف غدًا الجمعة الموافق 8 من شهر يوليو 2022 وقفة عرفة للعام الهجري 1443، و يتوافد الحجاج إلى صعيد عرفات قبل شروق شمس يوم الجمعة ويمكثون على صعيده حتى غروب شمس يوم الجمعة ومنه ينفر الحجيج بعد غروب الشمس إلى المزدلفة ليذكروا الله في تلك الأماكن المقدسة ويلتقطون الحصى و ليتموا مسيرتهم إلى مشعر منى حيث رمي الجمرات خلال أيام التشريق الثلاث، ويوم عرفة هو من أفضل الأيام عند الله على الإطلاق اصطفاها بالخير والفضل من بين أيام السنة وأفضلها وأكرمها على الحجاج وغير الحجاج، فيجب اغتنامه وعدم فوات فرصته دون الفوز بعطايا الله وكرمه.

فضل يوم عرفة لغير الحاج

لا يقتصر فضل يوم عرفة على الحجيج فقط، بل أن الفضل يمتد للمسلمون الغير حجيج، حيث أن المغفرة والرحمة التي يهابها الله لعباده في هذا اليوم كبيرة ولا تحصى فيجب التعرض لهذا اليوم المنفوح حتى نفوز برضا ورحمة ومغفرة الرحمن وفضل هذا اليوم فقد جعل الله صيامه كفارة ذنوب سنة ماضية وسنة قادمة كما روي عن النبي في حديثه وسنته المباركة، فياله من فضل وياله من كرم.

فضل يوم عرفة للحجاج

أعظم فضل يمكن أن يمنحه الله للحجاج هو أن الله في يوم عرفة يتجلى إلى السماء الدنيا ويباهي الله ملائكته بعباده، ويقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، لذا أشهدك أني قد غفرت لهم فيغفر لجميع من وقف بعرفة ويرجع كما ولدته أمه.

دعاء يوم عرفة 1443

الدعاء في يوم عرفة مستجاب ومقبول ولا يرد ويجب الإكثار والتضرع فيه إلى الله بما يشاء فخزائن الله ملئة وعطاياه كبيرة في هذا اليوم ولا يشترط دعاء معين وإنما يشترط الإلحاح وحضور القلب والنية والتذلل والتضرع للمولى تبارك وتعالى.