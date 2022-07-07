فضل صيام يوم عرفة والأدعية الواردة| والأعمال الصالحة المُستحبة فيه 1443

يستقبل المسلمين خير أيام الدنيا يوم عرفة، خير يوم طلعت فيه الشمس، والذي يوافق الجمعة 9 ذي الحجة 1443، 8 يوليو 2022، حيث يبدأ للحجيج للوقوف على جبل عرفات والذي يعد من أهم مناسك الحج، ويعد يوم عرفة هو يوم وقفة عيد الأضحي المبارك، ويتقرب فيه المسلمين في شتى بقاع الأرض إلى المولى عزوجل بالإعمال الصالحة والصياه وقراءة القرآن وذكر الله.

فضل صيام يوم عرفة

يُعتبر صيام يوم عرفة من أفضل الأعمال الصالحة التي يتقرب بها المسلم لربه في هذا اليوم المهيب، مصداقًا لقوله رسول الله صل الله عليه وسلم-: « صِيَامُ يَومِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ علَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتي بَعْدَهُ»، ويدل هذا الحديث الشريف عن ثواب وأجر ذلك اليوم العظيم بأنه إذا صام المسلم ذلك اليوم فهو بقدر عامين من الأجر والثواب، وقد أوصي الرسول الكريم أيضًا بالإكثار في القيام بالأعمال الصالحة والدعاء.

وقال رسول الله صل الله عليه وسلم-: «ما مِن أيَّامٍ العمَلُ الصَّالحُ فيهنَّ أحبُّ إلى اللَّهِ مِن هذهِ الأيَّامِ العَشر» فقالوا: «يا رسولَ اللَّهِ ولا الجِهادُ في سبيلِ اللَّهِ؟» فقال النبي الكريم «ولا الجِهادُ في سبيلِ اللَّهِ إلَّا رجلٌ خرجَ بنفسِهِ ومالِهِ فلم يرجِعْ من ذلِكَ بشيءٍ».

حكم صيام يوم عرفة للحاج

هناك العديد من الاختلافات بين علماء الشرع عن فضل صيام يوم عرفة وما هو حكم صيامه للحجاج على النحو الآتي:

قد قال المالكية والحنفية قد لا يستوجب على الحاج الصيام في ذلك اليوم.

يؤكد الحنفية على كراهيتهم للصيام لأنه يضر بصحة الحجاج.

أما الشافعية فيسمحون بالصيام بشرط أن يبقى الحجاج في مكة ويذهبون إلى عرفات ليلاً.

أما إذا كان الذهاب إلى عرفات نهاراً فلا يجب على الحجاج الصيام لأن هنا السنة تفطر الحاج.

وقال الحنفية فيعتبرون أنه من المستحب أنه يجب على للحجاج الصيام يوم عرفة مع أن يكوم موجود ليلاً مكروم الصيام نهاراً.

والكراهية في ذلك لأن الصيام قد يتعب الحاج إثناء تأدية مناسك الحج بالإضافة إلى يضعف طاقة المسلم مما يسبب على عدم الصلاة والذكر والاستغفار.

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الأعمال المستحبة

على المسلم أن يكثر من الدعاء والتضرع إلى الله تعالى طوال اليوم. السعي في التقرب من الله بكل الأعمال الصالحة سواء كانت من صوم أو صدقة والإحسان على الآخرين والاستغفار كثيراً وهناك العديد من الأعمال الصالحة التي يمكن للمسلم القيام بها. بالنسبة للحاج، يجب أن يتجنب الحديث المقتضب وأن يركز فقط على التحدث إلى الله تعالى. ولكن إذا كان المسلم في مكة يجب الابتعاد عن الأحاديث الجانبية وعليه أن يركز فقط على العبادة والدعاء لله تعالي. وبوجه عام الصيام وذكر الله والتهليل والتكبير، والصلوات في جماعة وقيام الليل.

أدعية يوم عرفة

عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن يوم عرفة يوم له الكثير من الأجر والثواب لذلك يجب كثرة الدعاء والأستغفار، وقد قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم- :«خيرُ الدُّعاءِ يومُ عرفةَ ،خيرُ ما قلتُ أناالنَّبيون من قبلي: لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له، له الملكُ، وله الحمدُ ،هو على كلِّ شيءٍ قديرٌ»، لذلك يمكنك ذكر جميع الأدعية التي ترغب بها دون التقيد بدعاء محدد، ومن أبرز ادعية يوم عرفة هي:«لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير».