فضل صيام يوم عاشوراء وموعده بالعام الهجري الجديد 1444

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن هلال شهر محرم للعام الهجري الجديد 1444، يبدأ بعد غروب شمس أمس الأحد الموافق التاسعِ والعشرين من شهر ذي الحجة، وبعد استطلاعه من قبل اللجان الفنية المتخصصة والشرعية والعمية، تبين أن اليوم الإثنين الموافق التاسع من شهر أغسطس لعام 2021 ميلاديًا، هو الأول من محرم للعام الهجري الجديد، ، مؤكدة أن تبادل التهاني بين المسلمين مناسبة بدء السنة الجديد هو أمر مستحب شرعًا، إحياءً لذكرى هجرة خير الأنام الصادق الأمين، سيدنا محمد صل الله عليه وسلم، لافتة إلى أن الشرع حث على تذكر أيام الله وما فيها من عبر ونعم.

موعد يوم عاشوراء

ويترقب المسلمين في شتى بقاع الأرض، موعد قدوم كرى عاشوراء، والتي يحتفلون بها بالصيام تضرعًا لوجع الله عز وجل، وإحياءً لسنة سيد المرسلين، ويصادف يومي تاسوعاء وعاشوراء هذا العام الهجري الجديد 1444، كالآتي:

يوم تاسوعاء: يوم الأربعاء الموافق 18 أغسطس 2021.

يوم عاشوراء: يوم الخميس الموافق التاسع عشر من أغسطس.

يوم الحادي عشر من محرم: يوم الجمعة الموافق 20 أغسطس.

فضل صيام عاشوراء

يوم عاشوراء هو اليوم الذي نجّا الله فيه سيدنا موسى عليه السلام وبني إسرائيل من بطش الفرعون، وأوصى المصطفى صل الله عليه وسلم بصيامه، إلا أنه طالب بمخالفة اليهود الذي يصومونه أيضًا، بصيام يوم قبل أو يوم بعده، قائلاً: نحن أحق وأولي بموسي منكم.. صوموا يومًا قبله ويومًا بعده”، وفي رواية أخرى “صوموا يومًا قبله أو يومًا بعده”، وفي فضل صيام هذا اليوم العظيم الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل، قال المختار: “صيام يوم عاشوراء أحتسبُ عنه الله أن يكفر السنة التي قبله”، بالإضافة إلى التقرب بكافة الأعمال الصالحة وليس الصيام فقط، مثل قراءة القرآن والصلاة في موعدها والدعاء.

مراتب صيام يوم عاشوراء

هذا وقد قسم العلماء مراتب صيام يوم عاشوراء إلى 3 أنواع: