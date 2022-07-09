فضل صلاة العيد.. 3 أشياء تشجعك على عدم تفويتها

تعتبر صلاة العيد من أجمل الشعائر الدينية التي تقام كل عام مرتين، وهذا لأنها تجمع شتات المسلمين من جميع الأنحاء في مكان واحد، وتبعث في النفس السعادة والبهجة والطمأنينة، كما أن لها ثواب وأجر عظيم عند الله، بالإضافة لتكبيرات العيد التي تعتبر تعظيم لله عز وجل فهي سنة عند جمهور الفقهاء.

فضل صلاة العيد

يعتبر العيد بالنسبة للمسلمين هو المكافأة على جهدهم في العبادة، فعيد الفطر يأتي بعد شهر رمضان وصيام لمدة شهر كامل، وعيد الأضحى يأتي بعد انتهاء ركن الحج الأكبر في عرفة، لذلك فهو يمثل لهم:

الشعور بالسعادة والبهجة والاطمئنان بالتواجد مع العائلة والأصدقاء وتبادل الحديث فيما بينهم بعيدًا. يعتبر لصلاة العيد أجر كبير وثواب عظيم، حث رسول الله مُحمد (صلى الله عليه وسلم) على حضور صلاة العيد لجميع المسلمين سواء رجال أو نساء أو أطفال أو كبار سن. تكبيرات العيد، والتي يتم فيها تعظيم الله عز وجل وشكره وحمده على نعمه الكثيرة.

حكم صلاة العيد

اختلف العلماء في حكم صلاة العيد، فمنهم من قال أنها واجبة على المسلمين مثل فقهاء الحنفية، ومنهم من قال أنها فرض كفاية إذا قام بقضائها البعض تسقط عن باقي المسلمين وهذا الاتجاه الذي ذهب إليه مذهب الحنابلة، أما الشافعية والمالكية فأكدوا أنها سنة مؤكدة عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) ولها ثواب السُنة.

قضاء من فاتته صلاة العيد

تعتبر صلاة العيد من النوافل، لذلك يمكن قضائها في أي وقت من اليوم أو في الغد لمن فاته الصلاة في وقتها، وتُصلى على أربع ركعات كما روى عن عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) أنه قال: «مَنْ فَاتَهُ الْعِيدُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا»، لذلك لا تحزن إذا فاتتك فيمكنك تعويضها، افرح بقدوم العيد ولا تدع الشيطان يلهيك بأفكار تجعلك تعيس.

موعد صلاة العيد في مصر

القاهرة 5:26 صباحًا الجيزة 5:26 صباحًا الإسكندرية 5:28 صباحًا المنصورة 5:23 صباحًا الزقازيق 5:24 صباحًا بنها 5:25 صباحًا شبين الكوم 5:26 صباحًا كفر الشيخ 5:25 صباحًا الفيوم 5:29 صباحًا بورسعيد 5:19 صباحًا السويس 5:21 صباحًا العريش 5:13 صباحًا الطور 5:20 صباحًا سانت كاترين 5:18 صباحًا طابا 5:13 صباحًا شرم الشيخ 5:19 صباحًا دمنهور 5:27 صباحًا طنطا 5:25 صباحًا

موعد صلاة العيد في السعودية