عيد الأضحى المبارك: موعد صلاة عيد الأضحى في المدن السعودية

حددت الإحصائيات اليوم عن كثرة البحث عبر محرك البحث المشهور جوجل في السعودية وفي مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك، وموعد صلاة عيد الأضحى 2022، موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في مدن السعودية، وموعد صلاة عيد الأضحى لعام 1443، 2022.

ومن المعروف للجميع أن الأمة الإسلامية تحتفل يوم غد السبت الموافق العاشر من شهر ذي الحجة لعام 1443، أول أيام عيد الأضحى المبارك، ومن المعروف أن أهم الأشياء المرتبطة بعيد الأضحى المبارك هي أداء صلاة العيد.

الأماكن الجاهزة لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى في مدن المملكة

تعمل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة بالمملكة العربية السعودية التي يقودها الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على تسهيل أمور الحج بكافة الخدمات والإمكانات، كما لم تفت الوزارة تفصيلة تحديد الأماكن والمساجد التي ستكون جاهزة لاستقبال المصليين لأداء صلاة عيد الأضحى وتحديد موعدها، فحددت الوزارة وقت صلاة عيد الأضحى المبارك 2022 وهو بعد شروق الشمس بربع ساعة حسب توقيت مكة المكرمة.

خلال شهر يونيو الماضي، أصدرت الوزارة قرارًا لكل فروعها بالمملكة بضرورة التجهيز المبكر لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام، في المساجد ومصليات الأعياد والجوامع في جميع أنحاء المملكة بكل الخدمات والوسائل التي تساعد المصلين على أداء صلاة العيد في سكينة واطمئنان، ولذلك أعلنت جميع فروع الوزارة بالمملكة أن المساجد والمصليات والجوامع في كل أنحاء المملكة جاهزة لاستقبال المصليين لأداء صلاة العيد.

مواعيد صلاة عيد الأضحى بالمملكة

أعلنت الوزارة عن موعد صلاة عيد الأضحى بالمملكة وهو بعد شروق الشمس بربع ساعة، ولكن تختلف التواقيت من مدينة لأخرى بالمملكة، سنوضح في هذه السطور مواقيت صلاة عيد الأضحى في مدن المملكة:

صلاة عيد الأضحى بالرياض ستقام في الساعة 5:25 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى بمكة المكرمة ستقام في الساعة 5:59 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى بالمدينة المنورة في الساعة 6:05 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى بجدة ستقام في الساعة 6:02 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى المبارك في تبوك عند الساعة 5:58 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى في نجران في الساعة 5:49 صباحًا.

كانت هذه مواقيت صلاة العيد في أهم المدن في المملكة العربية السعودية.