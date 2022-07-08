عيد الأضحى المبارك: رسائل تهنئة 2022

تحتفل الأمة الإسلامية بعد غد يوم السبت بعيد الأضحى المبارك، الذي يعتبر من أهم الأحداث التي تحتفل بها الأمة الإسلامية لأنه يكون بعد موسم الحج ويوم عرفة لهذا له مكانة عظيمة عند المسلمين، يأتي عيد الأضحى المبارك مبشرًا بالكثير من الأشياء السعيدة حاملًا البهجة والفرحة التي ينتظرها المسلمون كل عام حيث يرتبط عيد الأضحى بالكثير من السكينة والطمأنينة والمشاعر الروحانية للحجاج والمسلمين الذين لم يشهدوا يوم عرفة في الأرض المقدسة.

ويرتبط عيد الأضحى بالكثير من المباركات ورسائل التهنئة التي تدخل السعد والسرور على قلب كل من يتلقاها، وكثيرا ما يبحث الناس عن رسائل ومباركات مميزة يرسلونها لأحبابهم ويتخبطون بين صفحات الفيس بوك والمواقع، نحن هنا في هذا المقال سنعمل على تجميع أجمل الرسائل التي ستسعد كل من ترسلها له.

عيد الأضحى وسبب تسميته وأهميته عن المسلمين

يوم واحد يفصلنا عن عيد الأضحى المبارك 2022، وهو العيد الذي ينتظره المسلمون في كل الدول العربية وكل بلاد العالم، حيث يتبع أهم موسم من مواسم الطاعات وهو موسم الحج، وهو اليوم الموافق العاشر من ذي الحجة ويتبع يوم عرفة، اليوم الجليل، ويستمر العيد لمدة أربعة أيام حتى ينتهي الحجاج من مناسكهم.

وقد يتساءل البعض عن سبب تسمية هذا العيد بعيد الأضحى المبارك حيث يرتبط هذا العيد بسيدنا إبراهيم عليه السلام حين افتدى سيدنا إسماعيل عليه السلام بكبش تقربًا إلى الله.

أجمل المباركات لعيد الأضحى المبارك

هناك الكثير من الرسائل والمباركات التي تسر كل من يرسل إليه هذه الرسائل والمباركات، منها: