عاجل| الفلك الدولي يُعلن عن أول أيام عيد الأضحى 1443هـ 2022 م

أعلن اليوم مركز الفلك الدولي من خلال بيان أصدره، أن يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك في العديد من دول العالم، وقال مدير المركز المهندس محمد شوكت عودة، أن معظم الدول الإسلامية بدأت شهر ذي القعدة يوم الأربعاء الموافق أول يونيو 2022، ويأتي في مقدمة هذه الدول السعودية والإمارات وعمان ومصر وبلاد الشام وبلاد المغرب، وبذلك سيتم تحري هلال ذي الحجة يوم الأربعاء الموافق 29 يونيو الجاري.

السبت 9 يوليو أول أيام عيد الأضحى

وبين المهندس عودة، أن رؤية الهلال يوم 29 يونيو غير ممكنة بالعين المجردة في أي مكان بالعالم الإسلامي، وبذلك سيكون يوم الخميس 30 يونيو هو غرة شهر ذي الحجة، وبالتالي سيكون يوم الجمعة 8 يوليو القادم هو وقفة عرفات، ويكون السبت 9 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وعن الحسابات الفلكية التي بني المركز توقعاته عليها أضاف عودة، أن وضع الهلال يوم الأربعاء 29 يونيو في بعض المدن الإسلامية بالنسبة للحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس ستكون كما يلي “في جاكرتا يغيب القمر بعد 12 دقيقة من غروب الشمس وعمره 9.5 ساعة والرؤية غير ممكنة حتى باستخدام التلسكوب وفي أبو ظبي يغيب القمر بعد 31 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14.2 ساعة وفي الرياض يغيب القمر بعد 32 دقيقة من غروب الشمس وعمره 14.6 ساعة وفي عمّان والقدس يغيب القمر بعد 37 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 15.5 ساعة وفي القاهرة يغيب القمر بعد 36 دقيقة من غروب الشمس وعمره 15.6 ساعة. وفي الرباط يغيب القمر بعد 43 دقيقة من غروب الشمس وعمره 17.6 ساعة”.

وأكد مدير المركز الفلكي الدولي أن رؤية الهلال في كل من أبو ظبي، والرياض، وعمّان والقدس والقاهرة والرباط ممكنة باستخدام التلسكوب فقط، وبذلك نستخلص الأتي: