 دار الإفتاء تجيب .. هل يجوز صيام يوم عرفة الذي يوافق يوم الجمعة منفردًا؟

مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، يتساءل المسلمون هل يجوز صيام يوم عرفة الذي يوافق يوم الجمعة منفردًا ؟ فهذا العام يوافق يوم الجمعة القادمة 8 يوليو 2022 يوم عرفة، ويرغب المسلمون بمعرفة إجابة هذا السؤال، بسبب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا في غير المناسبات، فما هو رد دار الإفتاء المصرية حول جواز صيام يوم الجمعة بمفرده، وهل يجوز ذلك أم لا، هنا سنوضح جواز صيام يوم عرفه يوم الجمعة القادمة.

حكم صيام يوم الجمعة منفردا

أجابت دار الإفتاء المصرية وأوضحت في ردها على هذا التساؤل هل يجوز صيام يوم الجمعة منفردا ؟ حيث أنه يوافق صيام يوم عرفة هذا العام ، وقد حددت دار الإفتاء تلك الحالات :

أكدت أن يوم الجمعة إذا وافق يوم عرفة، يرى جمهور العلماء أنَّه يجوز صيام يوم الجمعة فقط في حالة ما إذا كان هناك سبب لهذا الصوم. أيضا يجوز صيام يوم الجمعة فقط، إذا وافق عادةً للصائم، على سبيل المثال مَنْ يصوم يومً ويُفْطِر يومً يجوز صيام يوم الجمعة منفردا أيضا إذا وافق يوم عاشوراء أو يوم عرفة أيضا يجوز الصوم من أجل قضاء ما على المسلم من رمضان يجوز صيام يوم الجمعة إذا صام الشخص يومًا قبلة أو يومًا بعده.

ووفق كل ما ورد، أكدت دار الإفتاء أنه إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة وصام المسلم يوم الجمعة فقط منفردًا؛ يصح صومه .

فضل صيام يوم عرفة

من أفضل الأيام عند الله عز وجل هو يوم عرفة، لذلك يحرص كل المسلمون في بقاع العالم على النيل من فضل هذا اليوم العظيم، وقد أكدت دار الإفتاء أنه يجوز صيام يوم عرفة منفردا، ولا يشترط صيام الأيام الأولى من ذى الحجة من أجل صيام يوم عرفة، فقد روى في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ». أخرجه مسلم

من السنن المؤكدة صيام يوم عرفة لغير حجاج بيت الله، ويوافق يوم عرفة يوم 9 من ذي الحجة، وصيام عرفة يكفر سنة ماضية، وسنة قادمة فلا تضيع هذه المنحة الربانية.

حكم صيام يوم العيد

أوضحت دار الإفتاء أن صيام يوم العيد لا يجوز، وهو محرم الذي يوافق اليوم 10 من ذي الحجة يحرم صيام يوم عيد الفطر، وأيضا يوم عيد الأضحى، وأيام لا يجوز صيام أيام التشريق الثلاثة أيام بعد يوم النحر، وفقا لما جاء في الحديث الشرف الأتي:

عن حديث أبي سعيد رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ؛ يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ» رواه البخاري ومسلم، وقد ورد في الحديث الشريف أيضا عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ للهِ» أخرجه مسلم.