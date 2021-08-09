صور ورسائل تهنئة بالعام الهجري الجديد 1443..أجمل عبارات التهاني بالسنة الهجرية الجديدة

صور ورسائل تهنئة بالعام الهجري الجديد 144، مع حلول رأس السنة الهجرية الجديدة اليوم الذي ينتظره المسلمون في جميع أنحاء الوطن العربي للاحتفال به ويتذكرون في مثل هذا اليوم هجرة الرسول من مكة إلى المدينة حيث استقبله المواطنين حينها بفرحة عارمة وغناء بالأناشيد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، لذلك يستقبل المسلمون هذه المناسبة بالاحتفال وتبادل التهاني بين الأهل والأصحاب بعبارات ورسائل أو من خلال الصور تهنئة رأس السنة الهجرية التي تكون يوم الإثنين الموافق 9 أغسطس الأول من شهر محرم 1443هـ ، حيث أعطت الحكومة في معظم البلدان العربية هذا اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص..وكل عام وأنتم بألف خير ونسأل الله العظيم أن يعاد الأيام علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات ويجعلها بداية سنة جديدة مليئة بالسلام على جميع الناس، اللهم أمين.

تهنئة العام الهجري الجديد 1443

يتبادل الناس الرسائل التي تعبر عن مدى المحبة، وتعد هذه المناسبة فرصة لتصافي النوايا والتصالح بينكم وبين البعض إذا كان أحدكم تخاصم مع أحد من أصدقائه أو أقاربه في أي شيء فيمكن إرسال له رسالة تهنئة برأس السنة الهجرية لنسيان ما حدث من غضب وبدء صفحة جديدة مليئة سلام وتسامح لأن التسامح أفضل سمات الرحمة، فضلاً عن أهمية الأدعية بمناسبة العام الهجري الجديد أعاده الله على جميع الأمم بالخير.

فيديو به أجمل 5 أدعية لرأس السنة الهجرية 1443

رسائل تهنئة بالعام الهجري الجديد 1443

نسألك خير هذه السنة ونعوذ بك من شرها وشغلها، فارزقنا العصمة فيها من الشيطان الرجيم.

اللهم إني أسألك خير هذه السنة القادمة يمنها ويسرها، وأمنها وسلامتها، ونورها وبركاتها وأعوذ بك من شرورها وصدودها وعسرها وخوفها وهلكتها.

صديقي العزيز أقدم لك أسمى التهاني بحلول السنة الهجرية الجديدة أعاده الله علينا سنوات عديدة.

يسعدني الله أن أرسل إليكم بعض الحروف التي تحمل قلبي لتقول لكم كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد، أسأل الله لكم عاماً تجبر فيه الخواطر وتطيب معه النفوس وتزهو به الأيام.

جيت أهني اللي شغل بالي، بالسنة الهجرية الجديدة، وأدعي له من كل قلبي،وأكون من أول قدم التهنئة، وكل عام وأنت بخير.

عام هجري مبارك على الأبواب، نسأل الله أن يكون عاماً بلا أوجاع وبلا فراق، ونسأل الله الكريم أن تكون سنة خالية من الأوجاع وخالية من مشقات الدنيا والصعاب، كل عام وأنتم بخير.

اللهم استودعناك سنة مضت، فاشملها بعفوك ومغفرتك، اللهم نستودعك سنة قادمة، فاشملها بلطفك وعفوك، كل عام وأنتم بخير بارك الله لنا بكم طوال العمر.

أحلى لحظة في عمري أسمعك تقول كل عام وأنت بخير بمناسبة العام الهجري الجديد.

أهديك الورد وألوانه وأرسل جواب أنت عنوانه وأهنيك بقدوم عام 1443 وأيامه.

اللهم بشرني في آخر أيام هذا العام بكل ما أتمناه وجعل السنة الجديدة فاتحة خير على أهلي وأحبتي.

صور عام هجري سعيد تهنئة رأس السنة الهجرية الجديدة 1443

قدمنا لحضراتكم أجمل الصور والعبارات والرسائل للتهنئة بالعام الهجري الجديد 1443، كل عام وأنتم بألف خير.