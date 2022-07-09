سُنن وآداب يوم العيد وأعمال صالحة مُستحبة على المسلمين

يستقبل المسلمين في شتى بقاع الأرض اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك، بأداء صلاة العيد في المساجد والساحات، حيث خرج الأباء والأمهات والأبناء للصلاة في أجواء احتفالية كبيرة، في الوقت الذي بدأ فيه الحجاج في النفير من مزدلفة لبدء رمي جمرات العقبة في أول أيام التشريق، وللعيد سُننًا وآدابًا يجب الالتزام بها لزيادة الأجر، كما يُستحب فيه بعض الأعمال الصالحة.

سُنن وآداب يوم العيد

نذكر من سُنن وآداب يوم العيد،:

الاغتسال قبل الخروج إلى صلاة العيد.

الأكل قبل الخروج في الفطر وبعد الصلاة في الأضحى، وتناول ما وُجد من طعام أو بعض التمرات مع الأهل والأحباب.

التطيب من المسك والعطر، وارتداء أنسب وأنظف وخير الملابس عندك.

الأضحية اقتداءًا بسيدنا إبراهيم، ومن المُستحب ألا يأكل المسلم حتى يرجع من الصلاة فيأكل من أضحيته إن كان له أضحية ، فإن لم يكن له من أضحية فلا حرج أن يأكل قبل الصلاة.

التكبير والتهليل يوم العيد أثناء السير في الطريق إلى المساجد والساحات، عملاً بقوله تعالى: “ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون”.

ومن سُنن وآداب يوم العيد أيضًا، تبادل التهاني والتبريكات مع الأهل والأحباب والأصدقاء والجيران، والذهاب إلى الصلاة من طريق والعودة من آخر.

“بث مباشر Live” تكبيرات عيد الأضحى وصلاة العيد 2022 ورمي الجمرات

صلة الرحم والأعمال المُستحبة

ومن الأعمال الصالحة المُستحبة في يوم العيد، القيام بزيارة الأهل والأقارب والأصدقاء وصلة الأرحام، وإدخال السرور على الأهل وعلى الأيتام وعلى الأطفال.