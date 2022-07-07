رسائل تهنئة متنوعة لعيد الأضحى المبارك 2022
تختلف رسائل التهنئة باختلاف المناسبة الخاصة بها سواء الوطنية أو الدينية أو غيرها، وفي عيد الأضحى 2022 يبدأ الأصدقاء والأهل والأحبة بإرسال رسائل التهنئة والمعايدة، حيث يجتمع الأهل والأحباب في هذا اليوم المبارك الخاص بالمسلمين، ومن أهم مظاهر يوم العيد هي الأضحية، والاحتفالات بواسطة مشاركة البوستات والرسائل للمباركة بقدومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وفي هذا المقال سوف نتعرف على مجموعة من رسائل التهنئة الخاص بعيد الأضحي 2022.
موعد عيد الأضحى 2022
حسب النتائج الفلكية في المملكة العربية السُّعُودية، فأن موعد عيد الأضحى المبارك يصادف يوم السبت 9 يوليو 2022 ويستمر العيد لمدة أربع أيام، ويكون يوم عرفة يوم الجمعة.
رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك 2022
يستعد كافة المسلمين باستقبال عيد الأضحى المبارك هذا العام خاصة بعد الحد من جائحة كورونا التي استمرت عامين، حيث يرسلون رسائل تهنئة بعيد الأضحى المبارك، وشراء بعض المنتجات الغذائية اللازمة أو الملابس الجديدة الأساسية حسب تقاليد بلاده الخاصة به، لذلك يبحث الأفراد بشكل دائم عن رسائل مناسبة للعيد لمعايدة الأصحاب ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعية الفيس بوك وتويّتر لمشاركة الفرحة.
مجموعة من رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك 2022
هناك العديد من الرسائل من أجل تهنئة الأحباب والأهل والأصحاب بقدوم عيد الأضحي المبارك، وهي كالتالي:
- تضيق شرايني وتنسد جميع أوردتي وتختنق أصوات أهاتي، عندما يراودني شعور أنّ العيد سيأتي ولن تكون بقربي.
- قبل زحمة السير الشديدة وقبل رسائل الغير، أرسل لك رسالتي كل عام وانت بأتم الخير يا أصاحب الخير.
- أهنئكم بالعيد المبارك، وأسأل الله القدير أن يجعل أيامكم جميعها عيد، ويمدكم بالعمر المديد، وكل عام وأنتم بخير وعيش هنيء سعيد.
- تقبل الله طاعتكم، وأتم عليكم فرحتكم بالعيد المبارك و أسعدكم بالحج أنعم عليكم بنعيم الجنة وجعله الله عيد أضحى مبارك علينا وعليكم.
- يا رائحة الزهور والريحان، اذهبي لضيوف الرحمن، في يوم الحج عسى الله يعطيهم الغفران، فالعيد ويوم الحج معا يجتمعان، للعبادة والسعادة لا يفترقان، ربي يجعله عيد مُمتلِئ بالرحمة والأمان.
- بكل نقطة مطر بكل رشة عطر وبعدد من حج واعتمر أهني أغلى الناس بقدوم العيد يا أقرب البشر.
- أدام الله لكم الأعياد دهورا وألبسكم من تقواه نورا و عيد أضحى مبارك على الجميع.
- أهديك عطر الورد وألوانه، وأرسل لك حبيبي جواب أنت عنوانه، أهنيك مقدما بالعيد وأيامه السعيدة.
- انطلقت مني أحلى التهاني بالعيد فأرجو من قلبك أن يسمح لها بالهبوط.
- العيد يكون ثلاث أيام أو حتى خمس أيام لكن بوجودك يا حبيبي صارت أيامي كلها أعياد.
- عيدك مبارك يا قاطع أخبارك العيد بلا وصالك ماله بهجة ولا فرحة وأنت بعيد من أحبابك.
- قلبي يبيك ودوم يشتريك وبنبضه وحبّه يرويك وبحنانه يدفّيك وبقرب العيد يهنّيك.
- تقبل الله منا ومِنكم صالح الأعمال وجعلنا ممن ينظر اليهم الرحمن فيقول اذهبوا مغفور لكم وعيدكم أضحى مبارك عليكم.
- من عادة العيد أن الناس تفرح فيه وفيكم، لكن أنتَ عكس الناس العيد يفرح بك.