افضل أدعية يوم عرفة 2022 لغير الحاج و خير ما يقال في وقفة عرفة

ازدادت مؤشرات البحث مؤخرا حول دعاء يوم عرفة لغير الحاج، حيث يبحث العديد من الأشخاص الذين لم يتمكنوا من الحضور داخل الكعبة المشرفة وأداء مناسك الحج خلال هذا العام عن معرفة أدعية يوم عرفة يتقربوا من خلالها إلى الله عز وجل، وذلك تزامنا مع اقتراب العيد الأضحى المبارك، حيث يعتبر شهر ذي الحجة الجاري من أهم فصول السنة نظرا لحلول وقفة عرفات والعيد الأضحى خلاله.

دعاء يوم عرفة لغير الحاج

حرص رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم على حث المسلمين للإقدام على الدعاء في يوم عرفة، وكان أفضل الأدعية التي يُنصح بها خلال هذا اليوم (لا إله إلا الله وحده لا شريك له).

اللهم آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقِنا من عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل، والهرم، والقسوة، والعيلة، والذلة، والمسكنة، اللهم إني أعوذ بك من الفقر والكفر والفسق والنفاق والرياء، أعوذ بك من الصمم والبكم والجُذام والحزم والبرص وسيء الأسقام.

اللهم اغفر لي جهلي وخطيئتي واسرافي في أمري، و دلني على ما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وخطئي وعمدي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت، فأنت المقدم وانت المؤخر وأنت القادر على كل شيء.

الجدير ذكره أن دعاء يوم عرفة مستجاب بأمر الله، ويستحب أن يدعو المسلم وهو صائم خلال هذا اليوم، قائلا اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

افضل أدعية يوم عرفة 2022

يتمكن الجميع من الدعاء خلال يوم عرفة والتقرب إلى الله عز وجل من خلال الدعاء والصلاة، ففضل الدعاء في هذا اليوم عظيم وينتظره المسلمين كل عام.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا او أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

خير ما يقال في يوم عرفة

وقد روي أن النبي صل الله عليه وسلم قال: خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا

وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: “لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ”. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك.

فضل صيام يوم عرفة 1443