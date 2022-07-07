أفضل دعاء يوم عرفة .. وأهم الأدعية الواردة عن النبي محمد و فضل صيام عرفة

يستقبل المسلمون بجميع أنحاء العالم يوم عرفة غدًا، وهو أفضل أيام الله التي نستعد فيها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، نتعرف هنا على دعاء يوم عرفة وأهم الأدعية التي وردت عن رسول الله صل الله علية وسلم، حيث يوافق يوم عرفة هذا العام يوم الجمعة الموافق 8 يوليو 2022، ويوم عرفة له فضل كبير فهو يمحي ذنوب ما قبله وما بعده، ويحرص المسلمون على صيامه وترديد دعاء التلبية ” لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد، والنعمة، لك والملك، لا شريك لك”

دعاء يوم عرفة

حثنا رسول الله صلّ الله عليه وسلم على الدعاء في يوم عرفة، فقد ورد بالسنة النبوية المشرفة هذا الدعاء وهو” لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ . . لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير” .

ووَرَدَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ « أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَأَفْضَلُ مَا قُلْت أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » .

ومن الأدعية الواردة يوم عرفة: ” اللَّهُمَّ اُرْزُقْنَا مِنْ يَدِ حبيبنا شُرْبُه هُنَيْئَة، اللَّهُمَّ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ قَرُبْنَا إلَيْك، اللَّهُمَّ اُرْزُقْنَا الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى، اللَّهُمّ شَفْع فِينَا الْقُرْآنُ، اللَّهُمَّ اُرْزُقْنَا رُؤْيَة سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، اللَّهُمَّ لَا تَرُدَّنَا خَائِبِين، اللَّهُمَّ اُرْزُقْنَا رُؤْيَة وَجْهَكَ الْكَرِيمَ وَمَتّعْنَا بِالنَّظَر إلَيْك، اللَّهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ نَسْتَغِيث اللَّهُمّ اكتبنا مِن عتقائك مِنْ النَّارِ وَمَنْ الْمَقْبُولَيْن ”



دعاء يوم عرفة مكتوب

ومن أفضل الأدعية التي وردت يوم عرفة أيضا هذه الأدعية:

‎ رب اغفر لي وتب عليَّ إنك أنت التواب الرحيم، اللهم طهر قلوبنا من كل ضيق، ويسر لنا أمورنا في كل طريق، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ومن الأدعية المحببة لشكر النعمة قول:

“اللهم أَتَمّ عَلَيْنَا نِعْمَتَك ، وَأَنْزَلَ فِي قُلُوبِنَا سكينتك ، وَأَنْشُر عَلَيْنَا فَضْلك وَرَحْمَتك يَا أَرْحَمَ الراحمين”، اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .

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دعاء يوم عرفة مفاتيح الجنان

اللهم اجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، اللهم اجعل سريرتي خيرًا من علانيتي، واجعل علانيتي صالحةً.

اللهم اشرح صدري، ويسر لي أمري، واكتب لي الخير حيث كان ،اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.

التقرب إلى الله بالدعاء والتذلل إليه في هذا اليوم المشهود يوم عرفة ونقول :

“اللهم أَعِنَّا فَنَحْن ضُعَفَاء إلَيْك ، وخُذ بِأَيْدِينَا إذَا تعثرنا وسامحنا يَا مَوْلَانَا عَلَى مَا كَانَ مِنَّا ، “اللهم افْتَحْ لَنَا أَبْوَابَ الْفَرَح ، وَيَسِّرْ لَنَا أَسْبَابِ الرِّزْقِ ، وَارْزُقْنَا الْفَرْج وَالتَّيْسِير ، اللَّهُمَّ افْتَحْ لَنَا فَتْحًا مبينًا ، واهدنا صراطًا مستقيمًا ، وَانْصُرْنَا نصرًا عزيزًا .

فضل صيام يوم عرفة

يوم عرفة من أعظم أيام الله عز وجل، فمن من الله عليه وحج بيت الله، ينال الفضل العظيم بالوقوف على جبل عرفات والتضرع إلى الله بالدعاء، ومن لم يحج هذا العام فعليه بالصيام لينال من فضل يوم عرفة العظيم، لأن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة: