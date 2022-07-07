دعاء يوم عرفة مكتوب افضل ادعية ليوم عرفة مستجابة وفضل صيام هذا اليوم

يحظى يوم عرفة بمكانة كبيرة عند المسلمين ويحرص أغلبهم على استغلال هذا اليوم جيدًا من خلال التضرع إلى الله عز وجل والدعاء والتسبيح بالإضافة إلى الصيام والتصدق، ويوم عرفة هو اليوم الذي يقف فيه الحجاج على جبل عرفات، مع العلم أن يوم عرفة يوافق هجريًا اليوم التاسع من شهر ذي الحجة وسيوافق يوم الجمعة 8 يوليو 2022، وفي هذا المقال سيتم تناول دعاء يوم عرفة مكتوب مستجاب.

دعاء يوم عرفة مكتوب

اقترب موعد عيد الأضحى المبارك ويسبقه يوم عرفة ويشهد هذا اليوم اهتمام كبير من قبل المسلمين حول العالم، ويعتبر الدعاء من الأعمال المستحبة هذا اليوم مع العلم أن دعاء يوم عرفة مستجاب، وجمعنا لكم أفضل أدعية يوم عرفة:

اللهم في يوم عرفة في هذه الساعة المباركة اغفر لنا واعف عنا وعن أهل عرفات واكتبنا من الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

‎اللهم طهر قلوبنا من كل ضيق، ويسر لنا أمورنا في كل طريق.

رب اغفر لي وتب عليَّ إنك أنت التواب الرحيم.

اللهم اشرح صدري، ويسر لي أمري، واكتب لي الخير حيث كان.

اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليَّ، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

فضل صيام يوم عرفة

يوم عرفة واحدًا من أفضل أيام العام حيث صيامه يكفر ذنوب عامين، وإليكم فضل صيام يوم عرفة: