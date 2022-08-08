دعاء يوم عاشوراء 1444 مكتوب ومستجاب “ردد الآن” أفضل أدعية عاشوراء المستجابة عند السنة

يعتبر يوم عاشوراء من أفضل الأيام النبيلة المنتظرة من جانب ملايين المسلمين حول العالم كله، ويبحث الكثير من المسلمين في هذا اليوم عن دعاء يوم عاشوراء 1444 وذلك للتقرب من الله سبحانه وتعالى، لأن يوم عاشوراء هو اليوم الذي نجى الله فيه سيدنا موسى من فرعون وأوصى نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم بالصيام، ويتم استغلال هذا اليوم في اللجوء إلى الله تعالى بالأدعية والاستغفار والصلاة على النبي، والدعاء بأن يحقق الله تعالى أمانينا ويساعدنا في الكثير من أمور الحياة ويلبي احتياجاتنا ويخفف عنا الهموم والقلق.

دعاء يوم عاشوراء 1444

الدعاء في يوم عاشوراء مستجاب بإذن الله ولم يتم تخصيص دعاء محدد يقال في يوم عاشوراء بل يوجد الكثير من دعاء يوم عاشوراء 1444 التي يقولها المسلمون للتقرب من الله في هذا اليوم، وقد أكد الشيخ بن باز على هذا الأمر حيث قال إنه لم يتم تخصيص ذكر معين أو دعاء معين في هذا اليوم، فيمكننا أن نقوم بالدعاء والتقرب من الله بأي وسيلة ولكن الصيام في هذا اليوم سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أكد النبي صلى الله عليه وسلم على صيام يوم التاسع والعاشر من شهر محرم، والرسول وهو قدوة كل المسلمين لذلك نقوم بصيام يوم عاشوراء واستغلال هذا اليوم في عمل الخيرات والدعاء لأن الدعاء في هذا اليوم مستجاب بإذن الله.

أفضل أدعية يوم عاشوراء

تنوعت الأدعية التي تقال في يوم عاشوراء ومن أفضل دعاء يوم عاشوراء 1444 التي تقال في هذا اليوم ما يلي: