أفضل دعاء يوم عاشوراء مكتوب مستجاب 1444/2022 فضل صيام يوم عاشوراء

زادت وتيرة البحث عن أفضل دعاء يوم عاشوراء مكتوب مستجاب على محركات البحث منذ بداية هذا اليوم الصالح، وهذا اليوم نجى فيه الله سبحانه وتعالى نبيه موسى وبني إسرائيل من فرعون وجنوده، وبالنسبة للمسلمين فقد حثنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على صيام هذا اليوم المبارك حيث جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل اليهود عن سبب صيامهم لهذا اليوم فاجابوه أن هذا يوم قد نجى الله فيه بنى إسرائيل من طغيان فرعون وجنوده فصامه موسى فقال نبينا الكريم “فأنا أحق بموسى منكم”، ونوضح لكم في هذه المقالة من خلال موقعنا “نجوم مصرية” أبرز الأدعية المستحبة ليوم عاشوراء، فتابعونا.

دعاء يوم عاشوراء مكتوب

يتسابق المسلمون على فعل الخيرات والأعمال الصالحة في يوم عاشوراء بجانب صيامه والدعاء فيه بأحب الأدعية لله عز وجل طمعاً في مغفرته، فقد احتسب نبينا الكريم صلي الله عليه وسلم على الله أن يكفر بصيام هذا اليوم السنة التي قبله، ونوضح لكم أبرز أدعية عاشوراء كالتالي:

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم فرّج كربتي، وآنس وحدتي، واقضِ حاجتي وحوائج أمّة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أخرجني من الظلمات إلى النور «لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ»، وهي دعوةُ ذي النُّونِ إذ هوَ في بَطنِ الحوتِ، فإنَّهُ لم يدعُ بِها مسلمٌ ربَّهُ في شيءٍ قطُّ إلَّا استَجابَ لَهُ. «اللهمَّ إني أسالُك بأنَّ لك الحمدُ، لا إله إلَّا أنتَ وحدَك لا شريكَ لك، المنّانُ، يا بديعَ السماواتِ والأرضِ، يا ذا الجلالِ والإكرامِ، يا حيُّ يا قيومُ، إني أسالكَ الجنة، وأعوذُ بك من النارِ»، وهو الدعاء باسم الله الأعظمِ الذي إذا دعِيَ به أجاب ، وإذا سُئِلَ به أعطَى. «اللَّهمَّ اكفِني بحلالِك عن حرامِك واغنِني بفضلِك عمَّن سواك». «اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزْني وذَهابَ هَمِّي»

أفضل أدعية صيام عاشوراء

أمرنا رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أن نصوم يوم عاشوراء احتساباً عند الله أن يكفر السنة التي قبله، ويصوم الكثير من المسلمين هذا اليوم المبارك ويدعو فيه بأحب الأدعية التي سنوصح لكم بعضها كالتالي: