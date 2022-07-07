دعاء يوم التروية والأعمال المستحبة فيه

يبدأ حجاج بيت الله الحرام من الساعات الأولى من فجر يوم التروية في التوافد إلي مشعر منى لقضاء يوم التروية.

دعاء يوم التروية

يقوم الحجاج يوم التروية بالدعاء إلى الله تضرعًا أن يتقبل منهم حجهم، وألّا يردّهم خائبين، أما غير الحجيج فيدعون الله أن يكتب لهم زيارة بيته الحرام ويتقبل منهم صالح الأعمال، ومن أفضل الأدعية يوم التروية والمستحبة في ذلك اليوم أن يكون الدعاء شاملًا، وأن يدعو المسلم بما دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو جوامع الدعاء التي جمعت كل الخير في الدنيا والآخرة.

سر تسمية يوم التروية

يأتي يوم التروية في الثامن من شهر ذي الحجة، وسر تسمية يوم التروية بهذا الاسم لأن الناس كانوا يرتوون فيه من الماء في مكة ويخرجون به إلى منى حيث كان شحيحًا في تلك الأيام ليكفيهم حتى اليوم الأخير من أيام الحج، وقيل: سُمي بذلك لأن الله أرى إبراهيم المناسك في ذلك اليوم.

الأعمال المستحبة في يوم التروية للحاج

تأتي أفضل الأعمال المستحبة في يوم التروية بنسبة للحجاج على النحو التالي:

1- الإحرام بالحج للمتمتع.

2- التلبية بالحج.

3- التوجه إلى منى.

4- صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقتها بمنى مع قصر الصلاة الرباعية.

5- صلاة فجر اليوم التاسع بمنى.

6- التوجه إلى عرفات مع طلوع شمس اليوم التاسع.

الأعمال المستحبة في يوم التروية لغير الحاج

تأتي أفضل الأعمال المستحبة في يوم التروية بنسبة لغير الحاج على النحو التالي:

1- الحفاظ على الفروض والسنن الرواتب والنوافل.

2- الإكثار من ذكر الله والدعاء والمناجاة.

3- الصيام في هذه الأيام المباركة وما له من فضل عظيم.

4- قراءة القرآن الكريم.

5- صلة الأرحام.

6- بر الوالدين.

7- التكبير والتسبيح والتهليل والتحميد.

8- إخراج الصدقات للفقراء والمساكين.

9- الاستغفار.

10- التوبة.

11- ذ.بح الأضاحي يوم النحر.