دعاء للميت يوم عرفة.. أفضل الأدعية ليوم عرفة من السنة النبوية

يأتي يوم عرفة كثاني أيام الحج، وهو اليوم التاسع من شهر ذو الحجة، ويوافق هذا العام يوم الجمعة 8 يوليو 2022، ويسبق يوم عرفة يوم التروية أول أيام الحج، ويلية يوم النحر أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويهتم ملايين المسلمين من مختلف دول العالم بصوم يوم عرفة والإكثار من الصلاة والدعاء للأحباء والمفقودين، وذلك لفضل يوم عرفة الكبير، كما يكثر المسلمين من التكبير والتلبية في يوم عرفة لأنها سنة واردة عن الرسول صلي الله عليه وسلم.

دعاء للميت يوم عرفة

يمتلك يوم عرفة مكانة كبيرة في الدين الإسلامي، ويتسارع المسلمين لإكثار من الأعمال الصالحة خلالة من خلال الصيام والإكثار من الدعاء والتسبيح وفعل الخير والالتزام بالصلاة، ويكثر المسلمين من التكبير والتلبية سنة عن النبي صلي الله عليه وسلم، ويقف ملايين الحجاج من مختلف الدول الإسلامية على جبل عرفات يوم عرفة، والذي يسمي أيضًا بالمشعر الحرام أو المشعر الأقصى أو جبل الرحمة، ويتواجد على مسافة 20 كيلو متر من شرق مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، ويصل طوله ما يقارب ميلين وضعفهما في العرض، وتوجد الكثير من الأدعية التي تصلح للدعاء للمتوفي خلال يوم عرفة المبارك، ومنها التالي:

اللهم في يوم عرفة ارحم عبدك (الاسم)، اللهم وسع له في قبره وأنزله منازل الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا.

اللهم ارحم من صام يوم عرفة في العام الماضي وهو اليوم تحت الثرى واجعل الفردوس مقرا له واجمعنا به في جنات النعيم.

اللهم بعدد تكبيرات خلقك في يوم عرفة ارحم من ذهبوا واغفر لهم، اللهم افتح لهم باب تهب منه نسائم الجنة لا يغلق أبدا.

أفضل الأدعية ليوم عرفة من السنة النبوية

يكثر المسلمين من الدعاء والأعمال الصالحة يوم عرفة لفضلة الكبير في الإسلام، والذي اتفق عليه جميع العلماء وفقهاء الدين، وأكدوا أنه من المستحب صيام يوم عرفة والإكثار من التكبير وتأدية الأعمال الصالحة سنة عن الرسول صلي الله عليه وسلم، ويبحث المسلمين عن أفضل الأدعية التي يتم ترديدها يوم عرفة المبارك، ومنها التالي: